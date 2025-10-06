سیاوش اکبرپور علیه استقلال حکم گرفت

به گزارش ایلنا، کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال آرای مربوط به دو شکایت از باشگاه استقلال را صادر کرد که هر دو پرونده به دوران حضور سیاوش اکبرپور و حنیف عمران‌زاده در کادرفنی این تیم مربوط می‌شود.

بر اساس رأی اعلام‌شده، باشگاه استقلال تهران در پرونده شکایت سیاوش اکبرپور مربی سابق تیمهای پایه استقلال به پرداخت مبلغ ۴۵۰ میلیون تومان بابت اصل خواسته و ۱۷ میلیون تومان بابت هزینه دادرسی در حق این مربی محکوم شده است.

در مقابل، در پرونده شکایت حنیف عمران‌زاده، کمیته وضعیت پس از بررسی مستندات، قرار عدم استماع دعوی را صادر کرد تا شکایت دستیار سابق استقلال عملاً بی‌نتیجه بماند.

به این ترتیب، آبی‌پوشان پایتخت باید طی مهلت قانونی مبلغ تعیین‌شده را به حساب سیاوش اکبرپور واریز کنند تا پرونده او بسته شود.

