سرمربی طارمی پس از شکست برابر پائوک: به اشتباهات خودمان باختیم

به گزارش ایلنا، تیم المپیاکوس در یکی از دیدارهای حساس هفته لیگ یونان با نتیجه ۲ بر ۱ مغلوب پائوک شد تا فرصت رسیدن به صدر جدول را از دست بدهد. مهدی طارمی، مهاجم ایرانی المپیاکوس، در دقیقه ۷۷ وارد زمین شد اما نتوانست در تغییر نتیجه نقشی ایفا کند.

خوزه لوئیز مندلیبار، سرمربی اسپانیایی المپیاکوس، در نشست خبری پس از بازی درباره دلایل شکست تیمش گفت: «بازی دو نیمه متفاوت داشت. در نیمه اول شروع خوبی داشتیم و خیلی زود به گل رسیدیم. تا پایان نیمه، کنترل بازی در اختیار ما بود، اما در نیمه دوم با دریافت گل تساوی تمرکزمان را از دست دادیم. از همان لحظه، بازی از کنترل ما خارج شد و اشتباهات فردی‌مان باعث شد پائوک فرصت‌های زیادی برای گلزنی به دست آورد و در نهایت پیروز شود.»

او در پاسخ به این پرسش که آیا خستگی ناشی از دیدار قبلی مقابل آرسنال در افت عملکرد تیمش نقش داشته است، گفت: «نه، بازیکنان به اندازه کافی استراحت کرده بودند. ما از چهارشنبه تا یکشنبه فرصت داشتیم و از نظر بدنی مشکلی نداشتیم. افت تیم به دلیل خستگی نبود بلکه از نظر ذهنی و تاکتیکی تمرکزمان را از دست دادیم.»

مندلیبار در پایان تأکید کرد: «پائوک تیم خوبی است اما ما با اشتباهات خودمان شکست خوردیم. هر دو گلی که دریافت کردیم حاصل اشتباهاتمان بود. آنها از این موقعیت‌ها به خوبی استفاده کردند، در حالی‌که ما در نیمه دوم موقعیت‌های خوبی داشتیم اما نتوانستیم از آن‌ها بهره ببریم.»

