شریف 14 بازیکن را به اردو دعوت کرد

به گزارش ایلنا به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، فاطمه شریف، سرمربی تیم ملی فوتسال دختران زیر 17 سال اسامی 14 ملی پوش را اعلام کرد تا از روز دوشنبه 21 مهر در مرکز ملی فوتبال تمرینات خود را برای حضور بازیهای آسیایی جوانان بحرین آغاز کنند. بازیکنان تا 28 مهرماه در تهران حضور داشته و سپس به بحرین اعزام می شوند تا با تیم های بحرین، چین تایپه، چین و هنگ کنگ به رقابت بپردازند.

اسامی بازیکنان دعوت شده به شرح زیر است:

زهرا امینی ،فاطمه شکرانی (اصفهان)

نرگس امیرمحسنی انباردان (تهران)

فاطمه عباسی ، سارینا زارع حقیقی (خراسان رضوی)

نفیسه محمدی ، نیایش رحمانی ، غزل رحمانی (قزوین)

آیناز یزدی پور ، الناز حسینی پور (کرمان)

حدیث یاری سرا رودی، الینا منصوری (کرمانشاه)

ستایش رضایی صلاحی (مازندران)

طناز باقری نیا (خوزستان)

برنامه مسابقات بازیهای آسیایی جوانان در بخش فوتسال دختران به شرح زیر است:

*پنجشنبه اول آبان

چین – چین تایپه / ساعت 15

هنگ کنگ – ایران / ساعت 17:30

*جمعه دوم آبان

هنگ کنگ – چین / ساعت 10

ایران – بحرین / ساعت 12:30

*شنبه 3 آبان

چین تایپه - ایران / ساعت 12:30

بحرین – هنگ کنگ / ساعت 16

*یکشنبه 4 آبان

چین تایپه – هنگ کنگ / ساعت 10

چین – بحرین / ساعت 12:30

*دوشنبه 5 آبان

ایران – چین / ساعت 16

بحرین – چین تایپه / ساعت 18:30

دیدار نیمه نهایی روز سه شنبه 6 آبان و بازیهای رده بندی و فینال روز چهارشنبه 7 آبان ماه برگزار می شود.

انتهای پیام/