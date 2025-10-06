یوونتوس ۰-۰ میلان: دست آلگری به صدر نرسید

به گزارش ایلنا، یوونتوس و میلان در دیداری حساس در چارچوب سری A در ورزشگاه آلیانز تورین به مصاف هم رفتند؛ مسابقه‌ای پرموقعیت اما بدون گل که در نهایت با تساوی بدون گل به پایان رسید.

یوونتوس: دی‌گرگوریو، روگانی، گاتی، کلی، کالولو، لوکاتلی، مک‌کنی، کامبیاسو، کونسیسائو، ییلدیز، دیوید

میلان: مانیان، توموری، گابیا، پاولوویچ، سالماکرز، فوفانا، مودریچ، رابیو، بارتساگی، پولیشیچ، خیمنز

بازی از همان دقایق ابتدایی با حملات سریع یوونتوس شروع شد. حدود دقیقه دوازده، کونسیسائو با حرکات تکنیکی‌اش از سمت راست از دست بارتساگی فرار کرد و توپ را به کالولو رساند. او با نفوذی سریع به داخل محوطه جریمه، پاس زمینی دقیقی برای مک‌کنی فرستاد، اما فوفانا با یک تکل به‌ موقع توپ را از مقابل پای هافبک یووه ربود و حتی یک خطا هم به سود میلان گرفت تا تیمش از خطر نجات پیدا کند.

در ادامه، یوونتوس به خلق موقعیت ادامه داد و در حوالی دقیقه ۳۴ می‌توانست به گل برسد. پاس عمقی عالی لوکاتلی از میانه زمین خط دفاع میلان را شکافت و کالولو را صاحب توپ کرد. او سانتری دقیق روی نقطه پنالتی فرستاد و توپ به دیوید رسید، اما در لحظه آخر سر خورد و فرصت مسلم گل از دست رفت.

میلان هم بیکار ننشست و در دقایق پایانی نیمه نخست به خلق موقعیت پرداخت. در دقیقه ۴۳، فوفانا توپ را از ییلدیز گرفت و آن را به پاولوویچ رساند. ستاره روسونری توپ را روی دروازه فرستاد و خیمنز با ضربه سر خطرناکی دروازه یووه را تهدید کرد اما توپ از کنار تیرک به بیرون رفت.

با شروع نیمه دوم، یوونتوس بلافاصله فشار را افزایش داد و در دقیقه ۴۸، گاتی با یک شوت تماشایی از شش قدم در آستانه گلزنی قرار گرفت، اما مایک مانیان با واکنشی باورنکردنی توپ را از روی خط دروازه بیرون کشید؛ سیوی که مطمئناً در پایان فصل در فهرست بهترین مهارها قرار خواهد گرفت.

تنها چند دقیقه بعد، در دقیقه ۵۱، این بار نوبت به میلان بود که می‌توانست قفل بازی را باز کند. پاس دیدنی مودریچ از میانه میدان به خیمنز رسید و مهاجم مکزیکی هنگام کنترل توپ با برخورد به کلی به زمین افتاد. داور بی‌درنگ سوت زد و نقطه پنالتی را نشان داد. با این حال، هیجان هواداران میلان خیلی زود از بین رفت. در دقیقه ۵۳، پولیشیچ پشت توپ ایستاد اما ضربه‌اش با اختلاف از بالای دروازه بیرون رفت تا بازی همچنان بدون گل بماند.

با گذشت زمان، هر دو تیم در تلاش بودند تا گل برتری را بزنند. در حوالی دقیقه ۶۸، رافائل لیائو از اشتباه لوکاتلی در میانه میدان استفاده کرد و با شوتی غافلگیرکننده از نیمه زمین قصد داشت دروازه دی گرگوریو را باز کند، اما توپ با اختلافی اندک از کنار تیر عبور کرد.

چند دقیقه بعد، در دقیقه ۷۳، میلان باز هم به گل نزدیک شد. پاس مودریچ به پولیشیچ رسید و او توپ را به پشت مدافعان فرستاد. لوفتوس چیک در تلاش برای ضربه برگردان ناکام ماند و توپ به لیائو رسید، اما شوت پای راست او از کنار دروازه به بیرون رفت.

در لحظات پایانی پاس فوق‌العاده مودریچ در سمت راست محوطه جریمه به لیائو رسید اما ضربه این بازیکن با مهار زیبای دی‌گرگوریو دفع شد.

در نهایت این دیدار با همان تساوی بدون گل به پایان رسید و دو تیم امتیازات را تقسیم کردند. با این نتیجه میلان در رتبه سوم ۱۳ امتیازی شد و یوونتوس در رده پنجم به امتیاز ۱۲ رسید.

