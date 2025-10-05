هادی حبیبینژاد: مقابل استقلال وقتکشی نکردیم
گلزن چادرملو پس از تساوی با استقلال، به مشکلات میزبانی، مصدومیت خود و شایعات وقتکشی واکنش نشان داد.
به گزارش ایلنا، هادی حبیبینژاد، مهاجم تیم چادرملو، پس از تساوی تیمش مقابل استقلال در میکسدزون ورزشگاه درباره شرایط بازی و مسائل تیم توضیح داد.
او در ابتدا به مشکل میزبانی تیم اشاره کرد و گفت: در بازی بعدی مقابل خیبر هم نمیتوانند میزبان باشند و امیدوار است این مشکل هرچه سریعتر حل شود تا چادرملو بتواند میزبان رقبا باشد.
حبیبینژاد افزود: زمین شهرقدس کیفیت بازی را پایین میآورد و بهتر است برای حفظ آبروی فوتبال در مسابقات آسیایی کمتر از آن استفاده شود.
گلزن چادرملو درباره پیشنهادهایی که در فصل خوبش دریافت کرده بود گفت: مشورت دوستانش باعث شد تصمیم بگیرد در خدمت مردم استان یزد بماند و به تیمش وفادار بماند.
او درباره مصدومیتش و فشار بازی توضیح داد: اوایل فصل آسیب دیده بود و در این مسابقه فشار زیادی تحمل کرد. پس از انجام پنج تعویض، خودش و علیرضا آرتا مصدوم شدند و درخواست تعویض کرد، اما تعویضها تمام شده بود. حبیبینژاد افزود: مصدومیت همسترینگ باعث شد روی توپ آخر نرسد و صحنهای خطرناک پیش آمد.
هادی حبیبینژاد در پایان به انتقادها درباره وقتکشی و عملکرد بازیکن ماردن پاسخ داد و گفت: تیم هیچ وقتکشی نکرده و مصدومیتهای طبیعی فوتبال باعث برخی وقفهها شده است. او تأکید کرد که انتقادها بیشتر بهانهجویی بوده است.