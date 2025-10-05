خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هادی حبیبی‌نژاد: مقابل استقلال وقت‌کشی نکردیم

هادی حبیبی‌نژاد: مقابل استقلال وقت‌کشی نکردیم
کد خبر : 1696193
لینک کوتاه کپی شد.

گلزن چادرملو پس از تساوی با استقلال، به مشکلات میزبانی، مصدومیت خود و شایعات وقت‌کشی واکنش نشان داد.

به گزارش ایلنا،  هادی حبیبی‌نژاد، مهاجم تیم چادرملو، پس از تساوی تیمش مقابل استقلال در میکسدزون ورزشگاه درباره شرایط بازی و مسائل تیم توضیح داد.

او در ابتدا به مشکل میزبانی تیم اشاره کرد و گفت: در بازی بعدی مقابل خیبر هم نمی‌توانند میزبان باشند و امیدوار است این مشکل هرچه سریع‌تر حل شود تا چادرملو بتواند میزبان رقبا باشد.

حبیبی‌نژاد افزود: زمین شهرقدس کیفیت بازی را پایین می‌آورد و بهتر است برای حفظ آبروی فوتبال در مسابقات آسیایی کمتر از آن استفاده شود.

گلزن چادرملو درباره پیشنهادهایی که در فصل خوبش دریافت کرده بود گفت: مشورت دوستانش باعث شد تصمیم بگیرد در خدمت مردم استان یزد بماند و به تیمش وفادار بماند.

او درباره مصدومیتش و فشار بازی توضیح داد: اوایل فصل آسیب دیده بود و در این مسابقه فشار زیادی تحمل کرد. پس از انجام پنج تعویض، خودش و علیرضا آرتا مصدوم شدند و درخواست تعویض کرد، اما تعویض‌ها تمام شده بود. حبیبی‌نژاد افزود: مصدومیت همسترینگ باعث شد روی توپ آخر نرسد و صحنه‌ای خطرناک پیش آمد.

هادی حبیبی‌نژاد در پایان به انتقادها درباره وقت‌کشی و عملکرد بازیکن ماردن پاسخ داد و گفت: تیم هیچ وقت‌کشی نکرده و مصدومیت‌های طبیعی فوتبال باعث برخی وقفه‌ها شده است. او تأکید کرد که انتقادها بیشتر بهانه‌جویی بوده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی