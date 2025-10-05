او در ابتدا به مشکل میزبانی تیم اشاره کرد و گفت: در بازی بعدی مقابل خیبر هم نمی‌توانند میزبان باشند و امیدوار است این مشکل هرچه سریع‌تر حل شود تا چادرملو بتواند میزبان رقبا باشد.

حبیبی‌نژاد افزود: زمین شهرقدس کیفیت بازی را پایین می‌آورد و بهتر است برای حفظ آبروی فوتبال در مسابقات آسیایی کمتر از آن استفاده شود.

گلزن چادرملو درباره پیشنهادهایی که در فصل خوبش دریافت کرده بود گفت: مشورت دوستانش باعث شد تصمیم بگیرد در خدمت مردم استان یزد بماند و به تیمش وفادار بماند.

او درباره مصدومیتش و فشار بازی توضیح داد: اوایل فصل آسیب دیده بود و در این مسابقه فشار زیادی تحمل کرد. پس از انجام پنج تعویض، خودش و علیرضا آرتا مصدوم شدند و درخواست تعویض کرد، اما تعویض‌ها تمام شده بود. حبیبی‌نژاد افزود: مصدومیت همسترینگ باعث شد روی توپ آخر نرسد و صحنه‌ای خطرناک پیش آمد.

هادی حبیبی‌نژاد در پایان به انتقادها درباره وقت‌کشی و عملکرد بازیکن ماردن پاسخ داد و گفت: تیم هیچ وقت‌کشی نکرده و مصدومیت‌های طبیعی فوتبال باعث برخی وقفه‌ها شده است. او تأکید کرد که انتقادها بیشتر بهانه‌جویی بوده است.