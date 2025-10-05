ما تا آخر خواهیم جنگید، ما باهم هستیم

به گزارش ایلنا، رستم آشورماتوف، مدافع ازبکستانی استقلال که پس از یک مصدومیت کوتاه‌مدت دوباره به میادین بازگشته است، در دیدار برابر چادرملو اردکان بار دیگر در ترکیب اصلی تیمش قرار گرفت و یکی از بازیکنان تأثیرگذار استقلال در این مسابقه بود.

آشورماتوف پس از پایان بازی، با انتشار پستی در صفحه شخصی خود خطاب به هواداران نوشت:«ما تا آخر خواهیم جنگید، ما با هم هستیم؛ ارتش آبی.»

این مدافع مستحکم که سابقه حضور در تیم ملی ازبکستان را نیز دارد، با نمایش کم‌نقص خود در خط دفاعی استقلال نشان داد که به‌طور کامل از مصدومیت بهبود یافته است. او در چند صحنه کلیدی با واکنش‌های به‌موقع خود مانع از گلزنی چادرملو شد و بار دیگر ثابت کرد یکی از ارکان اصلی سیستم دفاعی ریکاردو ساپینتو است.

انتهای پیام/