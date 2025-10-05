خبرگزاری کار ایران
سه روز استراحت برای استقلالی‌ها؛

ساپینتو ایران را ترک کرد

کد خبر : 1696189
پس از پایان هفته ششم لیگ برتر و آغاز اردوی تیم ملی در فیفادی، تمرینات استقلال به مدت سه روز تعطیل شد تا بازیکنان و کادر فنی فرصتی برای استراحت داشته باشند.

به گزارش ایلنا، با اتمام دیدارهای هفته ششم لیگ برتر و آغاز تعطیلات فیفادی، تمرینات تیم فوتبال استقلال با تصمیم ریکاردو ساپینتو به مدت سه روز تعطیل شد. این تصمیم پس از تساوی آبی‌پوشان مقابل چادرملو اردکان در ورزشگاه تختی تهران اتخاذ شد تا بازیکنان ضمن استراحت، با انرژی مضاعف به تمرینات بازگردند.

ریکاردو ساپینتو، سرمربی پرتغالی استقلال، بلافاصله پس از پایان مسابقه شب گذشته، مستقیماً از ورزشگاه تختی راهی فرودگاه شد تا چند روز استراحت را در کنار خانواده‌اش سپری کند.

گفتنی است تمرینات استقلال پس از پایان تعطیلات سه‌روزه از سر گرفته خواهد شد و کادر فنی برنامه‌ریزی دقیقی برای آماده‌سازی تیم در ادامه رقابت‌های لیگ برتر در نظر گرفته است.

