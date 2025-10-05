علی طاهران: چادرملو مستحق پیروزی بود و انتظار عدالت داوری داریم
کاپیتان چادرملو پس از تساوی با استقلال، به تلاش تیمش و نابرابری در قضاوت داور اشاره کرد و خواستار رعایت عدالت شد.
به گزارش ایلنا، علی طاهران، کاپیتان تیم فوتبال چادرملو اردکان، پس از تساوی برابر استقلال درباره عملکرد تیمش و داوری مسابقه توضیح داد.
او گفت: دیداری بود که تیم مستحق پیروزی در آن بود و بازیکنان از ابتدای هفته همقسم شده بودند که نتیجه را بگیرند. نزدیک به ۳۰ دقیقه با احتساب وقتهای تلفشده، ۱۰ نفره بازی کردند اما با این حال نمایش برتری داشتند و میتوانستند برنده میدان شوند. طاهران امیدوار است این نتیجه در دیدارهای آینده جبران شود.
کاپیتان چادرملو درباره درخواست هواداران برای بازگشت بازیهای تیم به استان یزد گفت که از آخرین وضعیت آمادهسازی ورزشگاه اطلاعی ندارد و از حمایت هواداران تشکر کرد.
طاهران در مورد قضاوت موعود بنیادیفر اظهار داشت که به عنوان داور بینالمللی، عدالت بیشتری از او انتظار میرود. او به صحنهای اشاره کرد که بازیکن استقلال با آرنج به صورت او ضربه زد و اخراج نشد، در حالی که هفته گذشته بازیکن تیم چادرملو در برخوردی مشابه از زمین اخراج شده بود. طاهران افزود که تیمش تنها خواستار قضاوت عادلانه است و نه سوت زدن به نفع تیم خود.
او ادامه داد که اگر در دقیقه ۳۰ بازیکن استقلال اخراج میشد، تیم حریف باید ۷۰ دقیقه ۱۰ نفره بازی میکرد و تأکید کرد که چادرملو مقصر نتیجه نگرفتن استقلال نیست.
کاپیتان چادرملو در پایان به تلاشهای کادر فنی اشاره کرد و گفت که تیم جوانی دارند و حتی سعید اخباری پس از عمل جراحی، فردای آن روز در تمرینات حاضر شد تا کنار تیم باشد. او از داور خواست عدالت را رعایت کند و حقخوری نشود.