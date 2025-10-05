بیژن طاهری: ساپینتو با حمایت کامل هیئت مدیره به کارش ادامه میدهد
معاون باشگاه استقلال پس از تساوی تیمش با چادرملو، از حمایت مدیرعامل و هیئت مدیره از سرمربی تیم خبر داد و از هواداران خواست به تیم اعتماد کنند.
به گزارش ایلنا، بیژن طاهری، معاون باشگاه استقلال، پس از دیدار تساوی تیمش مقابل چادرملو درباره مسائل مختلفی صحبت کرد و تأکید کرد ریکاردو ساپینتو با حمایت کامل مدیرعامل و هیئت مدیره به کار خود ادامه خواهد داد.
طاهری به بدشانسی تیم اشاره کرد و گفت که توپهای استقلال باید گل میشدند اما این اتفاق رخ نداد. او افزود که هواداران حق دارند انتظار بازی خوب داشته باشند و امیدوار است تیم در ادامه فصل منسجمتر شود.
وی همچنین به مشکل وقتکشی در فوتبال ایران اشاره کرد و آن را آفتی برای بازی خواند: بازیکنان خارجی تحت فشار قرار میگیرند و تیم ضعیفتر به بازیکنان خود دستور وقتکشی میدهد. طاهری تأکید کرد که تیم حریف استقلال بازی خوبی ارائه داده و اصلاً نیازی به وقتکشی نبود.
بیژن طاهری درباره رامین رضاییان توضیح داد که بازیکن مشکلی نداشته و هیچ محدودیتی برای بازگشت زودهنگام او وجود ندارد.
وی همچنین با انتقاد از برخی اظهارنظرها درباره خود گفت که برخی پیشکسوتان بدون توجه به واقعیتها درباره او صحبت میکنند.
طاهری در پایان از هواداران خواست به تیم اعتماد کنند و درباره جلسه هیئت مدیره تأکید کرد که هیچ اتفاقی رخ نخواهد داد و مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره همچنان از ساپینتو حمایت میکنند.