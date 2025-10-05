خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
حجم ویدیو: ۶.۵۷M | مدت زمان ویدیو: ۰۰:۰۰:۴۳ دانلود ویدیو

رضا میرزایی: چادرملو مقابل استقلال عملکرد خوبی داشت

کد خبر : 1696171
لینک کوتاه کپی شد.

وینگر چادرملو پس از تساوی یک بر یک با تیم سابقش تأکید کرد تیمش بازی منطقی ارائه کرد و وقت تلف نکرد.

به گزارش ایلنا،  رضا میرزایی، وینگر چادرملو اردکان، پس از تساوی یک بر یک تیمش مقابل استقلال در هفته ششم لیگ برتر گفت که تیمش بازی خوبی انجام داد اما در دقایق پایانی با مصدومیت دفاع آخرشان و کمبود تعویض مجبور شدند با یک بازیکن کمتر بازی کنند. او گفت: بازی منطقی بود و توانستیم یک امتیاز کسب کنیم، اگرچه می‌توانستیم برنده شویم و امیدواریم در بازی‌های بعدی جبران کنیم.

میرزایی در پاسخ به اتهامات اتلاف وقت بیان کرد که تیمش وقت تلف نکرده و فشار روی بازیکنان استقلال بوده است. او افزود: اگر تیم ما وقت تلف می‌کرد، داور وقت‌های اضافه را نمی‌گرفت. ما به خوبی جلوی استقلال میلیون دلاری بازی کردیم و حق داشتیم بازی را ببریم.

بازیکن سابق استقلال درباره مطالباتش از این باشگاه نیز گفت که طلبش هنوز سر جای خود است و باید دید در آینده چه اتفاقی می‌افتد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی