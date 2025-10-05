رضا میرزایی: چادرملو مقابل استقلال عملکرد خوبی داشت

به گزارش ایلنا، رضا میرزایی، وینگر چادرملو اردکان، پس از تساوی یک بر یک تیمش مقابل استقلال در هفته ششم لیگ برتر گفت که تیمش بازی خوبی انجام داد اما در دقایق پایانی با مصدومیت دفاع آخرشان و کمبود تعویض مجبور شدند با یک بازیکن کمتر بازی کنند. او گفت: بازی منطقی بود و توانستیم یک امتیاز کسب کنیم، اگرچه می‌توانستیم برنده شویم و امیدواریم در بازی‌های بعدی جبران کنیم.

میرزایی در پاسخ به اتهامات اتلاف وقت بیان کرد که تیمش وقت تلف نکرده و فشار روی بازیکنان استقلال بوده است. او افزود: اگر تیم ما وقت تلف می‌کرد، داور وقت‌های اضافه را نمی‌گرفت. ما به خوبی جلوی استقلال میلیون دلاری بازی کردیم و حق داشتیم بازی را ببریم.

بازیکن سابق استقلال درباره مطالباتش از این باشگاه نیز گفت که طلبش هنوز سر جای خود است و باید دید در آینده چه اتفاقی می‌افتد.

