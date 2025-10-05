خبرگزاری کار ایران
تبریک وزارت ورزش به قهرمانی تاریخی تیم ملی والیبال زنان ایران

وزارت ورزش و جوانان در پیامی، قهرمانی تاریخی تیم ملی والیبال زنان ایران در رقابت‌های قهرمانی آسیای مرکزی را که نخستین طلای تاریخ این تیم محسوب می‌شود، تبریک گفت.

به گزارش ایلنا، وزارت ورزش و جوانان با صدور پیامی، کسب عنوان قهرمانی تیم ملی والیبال زنان ایران در مسابقات آسیای مرکزی را تبریک گفت. این قهرمانی، نخستین مدال طلای تاریخ والیبال زنان ایران پس از بیش از شش دهه فعالیت به شمار می‌رود.

در این پیام آمده است:

قهرمانی مقتدرانه تیم ملی والیبال زنان ایران در رقابت‌های قهرمانی آسیای مرکزی، صفحه‌ای پرافتخار به تاریخ نزدیک به هفت دهه فعالیت بانوان والیبالیست کشور افزود؛ صفحه‌ای که روایت‌گر تلاش، همت والا و استمرار در کوشش بانوانی است که با برنامه‌ریزی و پشتکار توانستند با افتخار میدان رقابتی «کاوا» را فتح کنند؛ رخدادی که نشانه‌ای روشن از رشد و توسعه این رشته در کشور است.

به ملی‌پوشان عزیز، اعضای کادر فنی و سرپرستی، همچنین مدیران فدراسیون والیبال که زمینه‌ساز این پیشرفت و موفقیت هستند و به تمامی علاقه‌مندان به ورزش، صمیمانه تبریک می‌گوییم.

امیدواریم این مسیر، پرقدرت‌تر از همیشه، به دستاوردهای درخشان‌تر و پایدارتر بینجامد.

گفتنی است تیم ملی والیبال زنان ایران در سال ۱۳۹۶ در مسابقات انتخابی قهرمانی جهان در منطقه کاوا در گروه خود به مقام قهرمانی دست یافت اما این رقابت‌ها مدال نداشت و تیم ایران به مرحله دوم انتخاب صعود کرد.

انتهای پیام/
