ترکیب متفاوت استقلال مقابل چادرملو

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال استقلال در هفته ششم رقابت‌های لیگ برتر از ساعت ۱۸:۱۵ در ورزشگاه تختی به مصاف چادرملو اردکان می‌رود. شاگردان ساپینتو که برای بازگشت به مسیر پیروزی و آرامش نیاز به سه امتیاز این دیدار دارند، با ترکیبی متفاوت و غیرقابل پیش‌بینی وارد میدان می‌شوند.

در ترکیب امروز استقلال، محمدرضا آزادی از ابتدا به میدان خواهد رفت؛ در سوی دیگر، مهران احمدی که در هفته‌های اخیر یکی از بازیکنان ثابت استقلال بود، به شکل غیرمنتظره‌ای نیمکت‌نشین شده است.

ترکیب استقلال برابر چادرملو به شرح زیر است:

حبیب فرعباسی، رستم آشورماتوف، سامان فلاح، روزبه چشمی، حسین گودرزی، صالح حردانی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، منیر الحدادی، یاسر آسانی، محمدرضا آزادی و موسی جنپو.

همچنین بازیکنانی چون آنتونیو آدان، داکنز نازون، رامین رضاییان، علیرضا کوشکی، سعید سحرخیزان، ابوالفضل زمانی ابوالفضل جلالی اسماعیل قلی زاده، عارف غلامی، مهران احمدی در فهرست نیمکت‌نشینان دیده می‌شوند.

