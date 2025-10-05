خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

امباپه در حمایت از وینیسیوس: همیشه پشتت هستم

امباپه در حمایت از وینیسیوس: همیشه پشتت هستم
کد خبر : 1696104
لینک کوتاه کپی شد.

ستاره فرانسوی رئال مادرید با واگذاری پنالتی به وینیسیوس و انتشار یک استوری حمایتی در اینستاگرام، پیام روشنی درباره اتحاد خط حمله مادرید مخابره کرد.

به گزارش ایلنا، خطای دیرهنگامِ رافا مارین روی وینیسیوس در محوطه جریمه و سوت پنالتیِ گی‌یِرمو کوادرا فرناندس، صحنه‌ای ساخت که بسیاری انتظار داشتند کیلیان امباپه پشت توپ بایستد؛ اما این بار خودِ وینیسیوس نخستین پنالتی فصلش را زد و گل دوم رئال را ثبت کرد. پیش‌ازآن هم امباپه حق پنالتی را به او سپرده بود و عملاً پیام حمایت را فرستاده بود.

ژابی آلونسو در نشست خبری توضیح داد که این تصمیمی مشترک بین دو بازیکن بوده، هرچند مسئول اصلی پنالتی‌ها همچنان امباپه است:«پنالتی امروز را خودشان با هم تصمیم گرفتند، اما پنالتی‌زن اول تیم هنوز کیلیان است.»

طبق روال همیشگی، امباپه هم به گلش رسید، اما خروج او از زمین با حالتی نه‌چندان خوش، برای دقایقی برنابئو را نگران کرد. با این حال، سرمربی تأکید کرد که مشکل خاصی در کار نیست و نگرانی جدی وجود ندارد.

اندکی بعد، امباپه از حساب اینستاگرامش برای موضوع دیگری استفاده کرد: اعلام صریح طرفداری از وینیسیوس. او در استوری‌اش تصویری از لحظات پیش از پنالتی منتشر کرد؛ نمایی از یک ژست محبت‌آمیز با هم‌تیمی برزیلی‌اش و یک جمله روشن: «Always in your boat» که می‌توان آن را «همیشه پشتت هستم» تعبیر کرد، همراه با چند ستاره؛ همان دو ستاره‌ای که این روزها در تیمِ ژابی آلونسو پرنورتر از بقیه می‌درخشند. به‌عبارت دیگر، نخستین کسی که سوار قایق وینی شد، «امباپه» است.

امباپه در حمایت از وینیسیوس: همیشه پشتت هستم

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی