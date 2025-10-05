امباپه در حمایت از وینیسیوس: همیشه پشتت هستم
ستاره فرانسوی رئال مادرید با واگذاری پنالتی به وینیسیوس و انتشار یک استوری حمایتی در اینستاگرام، پیام روشنی درباره اتحاد خط حمله مادرید مخابره کرد.
به گزارش ایلنا، خطای دیرهنگامِ رافا مارین روی وینیسیوس در محوطه جریمه و سوت پنالتیِ گییِرمو کوادرا فرناندس، صحنهای ساخت که بسیاری انتظار داشتند کیلیان امباپه پشت توپ بایستد؛ اما این بار خودِ وینیسیوس نخستین پنالتی فصلش را زد و گل دوم رئال را ثبت کرد. پیشازآن هم امباپه حق پنالتی را به او سپرده بود و عملاً پیام حمایت را فرستاده بود.
ژابی آلونسو در نشست خبری توضیح داد که این تصمیمی مشترک بین دو بازیکن بوده، هرچند مسئول اصلی پنالتیها همچنان امباپه است:«پنالتی امروز را خودشان با هم تصمیم گرفتند، اما پنالتیزن اول تیم هنوز کیلیان است.»
طبق روال همیشگی، امباپه هم به گلش رسید، اما خروج او از زمین با حالتی نهچندان خوش، برای دقایقی برنابئو را نگران کرد. با این حال، سرمربی تأکید کرد که مشکل خاصی در کار نیست و نگرانی جدی وجود ندارد.
اندکی بعد، امباپه از حساب اینستاگرامش برای موضوع دیگری استفاده کرد: اعلام صریح طرفداری از وینیسیوس. او در استوریاش تصویری از لحظات پیش از پنالتی منتشر کرد؛ نمایی از یک ژست محبتآمیز با همتیمی برزیلیاش و یک جمله روشن: «Always in your boat» که میتوان آن را «همیشه پشتت هستم» تعبیر کرد، همراه با چند ستاره؛ همان دو ستارهای که این روزها در تیمِ ژابی آلونسو پرنورتر از بقیه میدرخشند. بهعبارت دیگر، نخستین کسی که سوار قایق وینی شد، «امباپه» است.