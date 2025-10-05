خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

FIFA Heroes معرفی شد: نخستین بازی رسمی فیفا پس از جدایی از EA Sports

FIFA Heroes معرفی شد: نخستین بازی رسمی فیفا پس از جدایی از EA Sports
کد خبر : 1696100
لینک کوتاه کپی شد.

فیفا نخستین بازی ویدیویی خود پس از پایان همکاری سه‌دهه‌ای با EA Sports را معرفی کرد.

به گزارش ایلنا، فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا) نخستین بازی ویدیویی خود پس از پایان همکاری سه‌دهه‌ای با EA Sports را معرفی کرد؛ عنوان جدیدی با نام FIFA Heroes که تجربه‌ای آرکید و سرگرم‌کننده از فوتبال پنج‌نفره را با حضور ستارگان، کاراکترهای خیالی و نمادهای رسمی رقابت‌های جهانی ارائه می‌دهد.

سازمان جهانی فوتبال (FIFA) پس از سه سال سکوت در حوزه بازی‌های دیجیتال، سرانجام از پروژه جدید خود با عنوان *FIFA Heroes* رونمایی کرد؛ اثری که قرار است آغازگر دوران تازه‌ای از حضور برند فیفا در صنعت بازی باشد.

این بازی، برخلاف شبیه‌سازهای واقع‌گرایانه‌ای چون مجموعه *FIFA* یا *EA Sports FC*، تجربه‌ای فانتزی و پرهیجان از فوتبال پنج‌نفره ارائه می‌دهد. کاربران می‌توانند تیمی متشکل از ستارگان فوتبال بین‌المللی، نمادهای رسمی فیفا (از جمله شخصیت‌های جام جهانی ۲۰۲۶) و کاراکترهای خیالی تشکیل داده و در رقابت‌های تک‌نفره یا چندنفره شرکت کنند.

ویژگی‌ها و گیم‌پلی

بر اساس جزئیات اولیه، هر شخصیت در *FIFA Heroes* دارای توانایی‌ها و مهارت‌های ویژه خواهد بود -از ضربات فوق‌العاده گرفته تا حرکات نمایشی خاص- تا تجربه‌ای نزدیک به بازی‌های آرکیدی کلاسیک ایجاد کند.

این پروژه توسط استودیوی Enver توسعه می‌یابد؛ شرکتی مستقر در نیویورک که در سال ۲۰۲۱ تأسیس شده و پیش‌تر بازی واقعیت مجازی *Motox* را در ژانر موتورکراس تولید کرده است.

در حال حاضر هیچ ویدیوی رسمی از گیم‌پلی منتشر نشده، اما طبق اعلام فیفا، بازی برای پلتفرم‌های نینتندو سوئیچ، پلی‌استیشن، ایکس‌باکس و دستگاه‌های همراه در سال ۲۰۲۶ عرضه خواهد شد.

جدایی تاریخی فیفا و EA Sports

این رونمایی در حالی انجام می‌شود که سه سال از جدایی فیفا و EA Sports می‌گذرد؛ همکاری‌ای که بیش از ۳۰ سال ادامه داشت و با اختلاف بر سر حق امتیاز نام و برند «FIFA» به پایان رسید.

پس از این جدایی، EA از سال ۲۰۲۳ سری محبوب خود را با نام جدید *EA Sports FC* ادامه داد، در حالی‌که فیفا اعلام کرد قصد دارد برند خود را به استودیوهای مستقل دیگر واگذار کند. تاکنون همکاری این سازمان با Konami برای برگزاری مسابقات *FIFAe World Cup* درون بازی *eFootball* ادامه یافته، اما *FIFA Heroes* نخستین عنوان مستقل و رسمی پس از آن جدایی محسوب می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی