هفته ششم لیگ برتر
حمایت ویژه تاجرنیا از ساپینتو و استقلال
سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال با حضور در اردوی تیم، از بازیکنان و کادرفنی حمایت کرد و خواستار همبستگی برای جبران نتایج نامطلوب شد.
به گزارش ایلنا، علی تاجرنیا، سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال، ساعتی پیش در محل اردوی تیم فوتبال حضور یافت و با استقبال گرم کادرفنی و بازیکنان مواجه شد.
او ابتدا جلسهای خصوصی با ریکاردو ساپینتو برگزار کرد و سپس در جمع بازیکنان حاضر شد و خطاب به آنها گفت: «میدانیم در شرایط سختی هستیم، اما به کادرفنی و شما بازیکنان ایمان داریم و باید این روزها را کنار هم پشت سر بگذاریم. اولین نفر خودمان از نتایج راضی نیستیم و باید آنها را جبران کنیم. توانایی شما و کادرفنی را میدانیم و میتوانیم این دوران را پشت سر بگذاریم.»
تاجرنیا در ادامه تأکید کرد: «ما همه جوره از کادرفنی و شما بازیکنان حمایت میکنیم و از شما میخواهیم برای هواداران بجنگید. همه میدانیم که هواداران استقلال از وفادارترین هواداران فوتبال جهان هستند و امشب باید برای شادی دل آنها تلاش کنیم. این روزها را باید کنار هم پشت سر بگذاریم و با همت بیشتر، نتایج دلخواه هواداران را رقم بزنیم.»
حضور تاجرنیا در اردوی تیم، در حالی رخ داد که استقلال پس از نتایج اخیر، نیازمند اتحاد و تمرکز بازیکنان و کادرفنی برای بازگشت به مسیر موفقیت است.