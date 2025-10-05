خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هفته ششم لیگ برتر

حمایت ویژه تاجرنیا از ساپینتو و استقلال

حمایت ویژه تاجرنیا از ساپینتو و استقلال
کد خبر : 1696085
لینک کوتاه کپی شد.

سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال با حضور در اردوی تیم، از بازیکنان و کادرفنی حمایت کرد و خواستار همبستگی برای جبران نتایج نامطلوب شد.

به گزارش ایلنا،  علی تاجرنیا، سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال، ساعتی پیش در محل اردوی تیم فوتبال حضور یافت و با استقبال گرم کادرفنی و بازیکنان مواجه شد.

او ابتدا جلسه‌ای خصوصی با ریکاردو ساپینتو برگزار کرد و سپس در جمع بازیکنان حاضر شد و خطاب به آن‌ها گفت: «می‌دانیم در شرایط سختی هستیم، اما به کادرفنی و شما بازیکنان ایمان داریم و باید این روزها را کنار هم پشت سر بگذاریم. اولین نفر خودمان از نتایج راضی نیستیم و باید آن‌ها را جبران کنیم. توانایی شما و کادرفنی را می‌دانیم و می‌توانیم این دوران را پشت سر بگذاریم.»

 تاجرنیا در ادامه تأکید کرد: «ما همه جوره از کادرفنی و شما بازیکنان حمایت می‌کنیم و از شما می‌خواهیم برای هواداران بجنگید. همه می‌دانیم که هواداران استقلال از وفادارترین هواداران فوتبال جهان هستند و امشب باید برای شادی دل آن‌ها تلاش کنیم. این روزها را باید کنار هم پشت سر بگذاریم و با همت بیشتر، نتایج دلخواه هواداران را رقم بزنیم.»

حضور  تاجرنیا در اردوی تیم، در حالی رخ داد که استقلال پس از نتایج اخیر، نیازمند اتحاد و تمرکز بازیکنان و کادرفنی برای بازگشت به مسیر موفقیت است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی