تاریخسازی زنان والیبال ایران: اولین طلا بعد از ۶۲ سال!
تیم ملی والیبال زنان ایران با پیروزی در فینال قهرمانی آسیای مرکزی، پس از ۶۲ سال فعالیت، نخستین مدال طلای تاریخ خود را کسب کرد.
به گزارش ایلنا، مسابقات والیبال قهرمانی زنان آسیای مرکزی که از نهم مهرماه به میزبانی تاشکند، پایتخت ازبکستان آغاز شده بود، امروز (یکشنبه ۱۳ مهر) با قهرمانی تیم ملی والیبال زنان ایران به پایان رسید.
شاگردان لی دو هی در مرحله مقدماتی با سه پیروزی متوالی و کسب ۹ امتیاز صدرنشین گروه خود شدند و راهی فینال شدند. در دیدار نهایی، تیم ایران برای دومین بار تیم میزبان، ازبکستان، را با نتیجه ۳ بر صفر شکست داد و با چهار برد متوالی، قهرمانی را جشن گرفت. ستها با نتایج ۲۵ بر ۱۴، ۲۵ بر ۱۴ و ۲۵ بر ۱۹ به پایان رسید.
ترکیب آغازکننده تیم ایران در فینال شامل آیتک سلامت، شبنم علیخانی، ریحانه کریمی، نگار هاشمی، فاطمه خلیلی و الهه پورصالح بود. همچنین شقایق حسنخانی، زهرا کریمی، پریا حاجتمند، نورا محمدی، فاطمه منظوری، نازنین علیزاده، زهرا صالحی و غزاله بستان دیگر بازیکنان حاضر در این رقابتها بودند.
قضاوت دیدار فینال برعهده کالیکوف نوربک از قرقیزستان و شادی نظرامانوف از تاجیکستان بود. تیم ملی زنان ایران در مرحله مقدماتی نیز تیمهای تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان را شکست داده و در کل رقابتها حتی یک ست هم واگذار نکرده بود.
تیم ملی والیبال زنان ایران برای نخستین بار در سال ۱۳۴۲ تشکیل شد و این موفقیت تاریخی، حاصل سالها تلاش و پشتکار نسلهای مختلف این تیم است. این قهرمانی نه تنها یک مدال، بلکه نمادی از غرور، اتحاد و توان ایرانی برای والیبال زنان بهشمار میرود و ثابت میکند که با ایمان و اراده، هیچ رؤیایی برای والیبال ایران دستنیافتنی نیست.