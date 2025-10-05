به گزارش ایلنا، کمیته فرهنگی باشگاه پرسپولیس در اطلاعیه‌ای رسمی، شایعات اخیر درباره دخالت مشوقین و اعضای کانون هواداران در درگیری‌های رخ داده در سکوها را رد کرد. در این اطلاعیه آمده است که پس از بررسی دقیق تصاویر، فیلم‌ها و مستندات موجود، هیچ مدرکی مبنی بر نقش مستقیم هواداران پرسپولیس در این حوادث مشاهده نشده است.

کمیته فرهنگی باشگاه همچنین تأکید کرده است که اعضای کانون هواداران سال‌ها با تلاش خالصانه و بدون توجه به فشارها و هجمه‌های مختلف، نظم و هماهنگی سکوها را حفظ کرده و همواره با صبوری و احترام، انتقادهای دلسوزانه را پذیرفته‌اند.

این اطلاعیه یادآور شد که باشگاه پرسپولیس به شدت با هرگونه رفتار غیر اخلاقی یا ناهنجاری از سوی هر فرد یا گروه هواداری مخالف است و اعضای کانون هواداران نیز به طور مستمر در جلسات و ابلاغ‌های رسمی نسبت به رعایت قوانین و اخلاق ورزشی توجیه شده‌اند.

کمیته فرهنگی اضافه کرد که با توجه به رصد مستمر نهادهای نظارتی و انتظامی و همچنین انتشار تصاویر با کیفیت‌های متفاوت در فضای مجازی، تنها مدارک معتبر و مستندات دقیق مورد استناد قرار خواهند گرفت و تصاویر کم‌کیفیت و با هدفی خاص، به عنوان شواهد پذیرفته نخواهند شد.

در پایان، باشگاه پرسپولیس تأکید کرد که اتحاد و همدلی میان هواداران و اعضای کانون، در شرایط حساس فعلی و با وجود اختلاف تنها یک امتیازی با صدر جدول، مهم‌ترین عامل برای موفقیت تیم است و هواداران همچنان نقش حیاتی در حمایت از تیم خواهند داشت.

انتهای پیام/