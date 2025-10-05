خبرگزاری کار ایران
آشورماتوف: ترجیح می‌دادم همکاری با تیمور کاپادزه ادامه یابد
بازیکن تیم ملی فوتبال ازبکستان در واکنش به شایعات درباره سرمربی جدید تیم ملی کشورش، اعلام کرد که ترجیح می‌دهد همکاری با تیمور کاپادزه ادامه یابد.

به گزارش ایلنا، رستم آشورماتوف، بازیکن تیم ملی فوتبال ازبکستان، درباره شایعات اخیر پیرامون تغییر کادر فنی تیم ملی کشورش صحبت کرد. وی در ابتدا به تغییرات احتمالی اشاره کرده و گفت: «در رسانه‌ها نوشته شده که فابیو کاناوارو قرار است سرمربی تیم ملی ازبکستان شود، اما هنوز هیچ چیز به صورت رسمی اعلام نشده است. در مجموع، من ترجیح می‌دادم کار با تیمور کاپادزه ادامه پیدا کند، چون او کسی بود که ما را به جام جهانی رساند. حالا باید منتظر بمانیم تا به‌زودی مشخص شود چه اتفاقی خواهد افتاد.»

آشورماتوف در ادامه افزود: «در مورد فابیو کاناوارو، واقعاً نمی‌توانم چیزی بگویم، چون فعالیت‌های او را دنبال نکرده‌ام و نمی‌دانم در کجا و چگونه کار کرده است.»

این اظهارات آشورماتوف در حالی مطرح می‌شود که هنوز تصمیم نهایی درباره سرمربی تیم ملی ازبکستان اعلام نشده و تیمور کاپادزه به عنوان یکی از گزینه‌های اصلی باقی مانده است.

