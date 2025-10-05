اعتراض باشگاه تراکتور به قضاوتهای داوری:
ادامه این مسیر عدالت در فوتبال ایران را نابود خواهد کرد
باشگاه تراکتور نسبت به اشتباهات داوری و قضاوتهای جهتدار در مسابقات اخیر لیگ برتر اعتراض کرد.
به گزارش ایلنا، باشگاه تراکتور با انتشار بیانیهای نسبت به قضاوتهای اشتباه و جهتدار داوران در لیگ برتر اعتراض کرد و هشدار داد که ادامه این روند به معنای بیاعتبار شدن عدالت در فوتبال ایران خواهد بود.
باشگاه تراکتور در این بیانیه آورده است که از آغاز فصل جاری لیگ برتر، داوریها به شکلی آشکار علیه این تیم بوده است. به گفته باشگاه، در دیدارهای اخیر تراکتور مقابل سپاهان، فولاد و فجر، تصمیمات داوری به طور مستقیم در نتیجه بازیها تأثیر گذاشته و امتیازات مهمی از تراکتور سلب شده است.
در بازی برابر فجرسپاسی، پنالتی واضح تراکتور که به وضوح در برابر میلیونها بیننده رخ داد، توسط داور گرفته نشد و استفاده از تکنولوژی VAR نیز در این صحنه، به طرز حیرتانگیزی غیر فعال ماند. این مسائل باعث شده که شائبههایی در خصوص دوگانگی قوانین داوری در فوتبال ایران شکل بگیرد.
باشگاه تراکتور همچنین به مسأله تمارضهای مکرر و افتادنهای نمایشی بازیکنان تیمهای رقیب اشاره کرده و اعلام کرده که داوران در مواجهه با این مسائل هیچ واکنشی نشان نمیدهند، بهویژه در حالی که در مسابقات دیگر به تیمهای خاص وقت اضافههای طولانی داده میشود.
در ادامه، باشگاه تراکتور به شدت از ساختار داوری و عملکرد VAR انتقاد کرده و خواستار اصلاح فوری و شفافسازی در این زمینه شد. این بیانیه همچنین اعلام کرده که ادامه این وضعیت به معنای فروپاشی عدالت در فوتبال ایران و از دست دادن اعتماد عمومی خواهد بود.