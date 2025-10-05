خبرگزاری کار ایران
توصیه رئیس فدراسیون در جلسه گزارش عملکرد بازسازی ورزشگاه آزادی

توصیه رئیس فدراسیون در جلسه گزارش عملکرد بازسازی ورزشگاه آزادی
رئیس فدراسیون با حضور در جلسه گزارش عملکرد بهسازی ورزشگاه آزادی، از اهمیت نقش باشگاه ها گفت.

به گزارش ایلنا، مهدی تاج در جلسه گزارش عملکرد بازسازی و بهسازی ورزشگاه آزادی اشاره کرده که ساخت ورزشگاه‌های بسیار بزرگ با ظرفیت ۱۰۰ هزار نفر دیگر در دنیا توصیه نمی‌شود و به همین دلیل ورزشگاه آزادی که نماد فوتبال ایران است، فقط ترمیم شده است.

او گفت: زمانی فقط یک ورزشگاه داشتیم که الزامات AFC را داشت، اما اکنون ۱۶ ورزشگاه تایید شده داریم که پیشرفت خوبی است. از جمله ورزشگاه‌های نقش جهان اصفهان، پارس شیراز، غدیر اهواز و مس کرمان که استاندارد هستند. همچنین در ارومیه یک ورزشگاه ۱۵ هزار نفری با وضعیت خوب وجود دارد.

 تاج خواستار توجه به نگهداری ورزشگاه‌ها شد و پیشنهاد داد که مدیریت ورزشگاه‌ها به باشگاه‌ها واگذار شود، مثل نقش جهان که به سپاهان داده شده و آن باشگاه توانسته ورزشگاه را تکمیل و نظارت خوبی داشته باشد.وی افزود: این واگذاری به باشگاه‌ها کمک می‌کند در زمینه فروش بلیت، پیراهن و تبلیغات محیطی بهتر عمل کنند.

