ورود اعضای تیم ملی ایران به اردوی مهرماه

اعضای تیم ملی ایران برای برگزاری بازی های دوستانه با روسیه و تانزانیا وارد هتل محل اقامت خود شدند.

به گزارش ایلنا، بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی ایران ظهر امروز با حضور در هتل المپیک، خود را به کادرفنی و اجرایی معرفی کردند.

شایان ذکر است امیر قلعه نویی سرمربی تیم ملی ایران اسامی بازیکنان منتخب چهارملو اردکان و استقلال تهران را پس از بازی امشب دو تیم ارائه خواهد کرد.

شایان ذکر است تیم ملی ایران روزهای ١٨ و ٢٢ مهرماه در دو دیدار دوستانه به مصاف تیم‌های ملی روسیه در ولوگراد و تانزانیا در دبی امارات می‌رود.

