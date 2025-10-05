ورود اعضای تیم ملی ایران به اردوی مهرماه
اعضای تیم ملی ایران برای برگزاری بازی های دوستانه با روسیه و تانزانیا وارد هتل محل اقامت خود شدند.
به گزارش ایلنا، بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی ایران ظهر امروز با حضور در هتل المپیک، خود را به کادرفنی و اجرایی معرفی کردند.
شایان ذکر است امیر قلعه نویی سرمربی تیم ملی ایران اسامی بازیکنان منتخب چهارملو اردکان و استقلال تهران را پس از بازی امشب دو تیم ارائه خواهد کرد.
شایان ذکر است تیم ملی ایران روزهای ١٨ و ٢٢ مهرماه در دو دیدار دوستانه به مصاف تیمهای ملی روسیه در ولوگراد و تانزانیا در دبی امارات میرود.