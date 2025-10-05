رسمی: پورموسوی جانشین شجاعی روی نیمکت نفت آبادان

به گزارش ایلنا، صنعت نفت آبادان پس از شروع ناامیدکننده فصل جدید، که تنها با یک شکست و پنج تساوی در شش هفته نخست همراه بود، تصمیم به تغییر سرمربی خود گرفت. این تیم که تحت هدایت مسعود شجاعی نتوانسته بود نتایج مطلوبی کسب کند، حالا سیروس پورموسوی را به‌عنوان سرمربی جدید خود معرفی کرده است.

پورموسوی که فصل گذشته با هدایت مس رفسنجان در نیم‌فصل دوم توانست این تیم را در لیگ برتر حفظ کند، اکنون برای دومین بار جانشین شجاعی می‌شود. او این بار در صنعت نفت آبادان حضور خواهد داشت و به دنبال تغییر شرایط تیمی است که در حال حاضر در انتهای جدول لیگ دسته اول قرار دارد.

صنعت نفت که هنوز موفق به کسب پیروزی در فصل جاری نشده و فاصله زیادی با صدرنشین دارد، امیدوار است با حضور پورموسوی در آستانه دیدار حساس خود مقابل آریو اسلامشهر، به‌زودی به روزهای خوب بازگردد و مسیر صعود را هموار کند.

