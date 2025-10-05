خبرگزاری کار ایران
ازیکنان صدرنشین لیگ لیاقت ملی پوش شدن را دارند

مهدی تارتار پس از اعلام لیست تیم ملی برای فیفادی، با انتشار عکسی از تیمش در صفحه شخصی خود به انتقاد از عدم حضور برخی از بازیکنانش در این لیست پرداخت.

به گزارش ایلنا، سرمربی گل گهر سیرجان با انتشار تصویری از تیمش و به همراه پیامی بر روی آن، ضمن احترام به سلیقه کادر فنی تیم ملی، اعلام کرد که بازیکنان تیمش، که هم اکنون صدرنشین لیگ برتر هستند، شایسته ملی پوش شدن هستند.

او در این پست نوشت: "ضمن احترام به سلیقه کادر فنی تیم ملی، این بازیکنان با کیفیت و البته صدرنشین لیگ، لیاقت ملی پوش شدن را دارند."

ازیکنان صدرنشین لیگ لیاقت ملی پوش شدن را دارند

گل گهر که در هفته‌های اخیر عملکرد درخشانی داشته و در صدر جدول لیگ برتر قرار دارد، انتظار داشت که برخی از ستارگان خود را در فهرست نهایی تیم ملی ببیند. این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که تیم ملی برای فیفادی پیش رو آماده می‌شود و کادر فنی آن لیستی از بازیکنان منتخب خود را به این منظور اعلام کرده است.

سرمربی گل گهر با این پیام خود به نوعی خواستار توجه بیشتر به عملکرد بازیکنانش در این فصل و لیاقت آنها برای پوشیدن پیراهن تیم ملی شد.

