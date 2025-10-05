بودجه سالانه پرسپولیس 1500 میلیارد تومان است!

به گزارش ایلنا، محمد مهدی احمدی با اشاره به هزینه‌های بالای پرسپولیس، بیان کرد: «در حال حاضر داریم از تعویض‌های مکرر سرمربی در پرسپولیس ضربه می‌خوریم. هر بار که سرمربی جدیدی به تیم می‌آید، تعدادی از بازیکنان از لیست کنار گذاشته می‌شوند و تعدادی دیگر به لیست اضافه می‌شوند. این تغییرات هزینه مالی زیادی به باشگاه وارد می‌کند.»

او همچنین از مشکلات مالی پرسپولیس صحبت کرد و اظهار داشت: «بودجه امسال باشگاه پرسپولیس 1500 میلیارد تومان است و هر بازی 50 میلیارد تومان هزینه برای باشگاه به همراه دارد. این یعنی تیم باید نتایج خوب بگیرد تا این هزینه‌ها توجیه داشته باشد.»

احمدی تأکید کرد که «اولین فردی که باید به این شرایط اعتراض کند، مالک باشگاه است.»

او افزود: «قبلاً می‌گفتند که اگر باشگاه دغدغه مالی نداشته باشد، نتایج خوبی خواهد گرفت، اما حالا شرایط کاملاً برعکس شده است.»

مدیرعامل بانک شهر در ادامه به عملکرد وحید هاشمیان اشاره کرد و گفت: «آیا وحید هاشمیان تیم را بسته است؟ وحید امیری و سردار دورسون با نظر چه کسی از پرسپولیس جدا شدند؟ این بازیکنان می‌توانستند به تیم کمک کنند، اما حالا جدا شده‌اند. این دیگر وظیفه مالک باشگاه نیست که به جای سرمربی، بازیکن جذب کند.»

احمدی در ادامه به وضعیت کنونی پرسپولیس پرداخت و گفت: «پرسپولیس بیشتر از تغییرات سرمربی نیاز به همدلی دارد. اگر شوک نیاز باشد، آقای درویش خود دلسوزانه استعفا می‌دهد. ما باید تلاش کنیم که تیم به آرامش برسد و دیگر تغییرات مکرر نداشته باشیم.»

او همچنین در مورد جذب بازیکن گفت: «تا زمانی که تیم به هماهنگی لازم نرسیده است، نمی‌خواهیم دو سهمیه‌ خود برای خرید بازیکن را هدر دهیم. اگر قرار است بازیکنی جذب کنیم، باید بازیکن شاخص و مورد نیاز تیم باشد. اما تاکنون هیچ بازیکن شاخصی معرفی نشده است.»

احمدی در نهایت از سبک بازی پرسپولیس انتقاد کرد و گفت: «اینکه 1500 میلیارد تومان هزینه کنیم و با تیم‌های 100 میلیارد تومانی مساوی بگیریم، قابل قبول نیست. پرسپولیس باید بازی هجومی و نتیجه‌گرا ارائه دهد. اگر نتیجه نگرفتیم، حداقل باید نشان دهیم که تیم تهاجمی بازی کرده و در راستای بهبود تیم قدم برداشته‌ایم.»

او افزود: «پرسپولیس تیم بزرگی است و با توجه به بودجه بالا، باید در سطح بالاتری از نظر کیفیت بازی کند. تساوی مقابل تیم‌های کوچک با این همه هزینه به هیچ وجه پذیرفتنی نیست.»

انتهای پیام/