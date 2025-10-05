اشرف حکیمی و رئال مادرید؛ قصهای از دلدادگی و حسرتهای متقابل
پنج سال از جدایی اشرف حکیمی از رئال میگذرد، اما کشش دوطرفه هنوز زنده است؛ با این حال ترافیک جایگاه در حضور دنی کارواخال و ملاحظات مالیِ دوران همهگیری، جدایی را اجتنابناپذیر کرد و مسیر ستاره مراکشی را از والدبباس دور ساخت.
به گزارش ایلنا، اشرف حکیمی در بازگشت اخیرش به مونتجوییک برای مصاف با بارسلونا بار دیگر ثابت کرد یکی از بهترینهای جهان در پست خود است؛ حضوری تعیینکننده از جناح راست که موازنه را به سود پاریسنژرمن برگرداند. او و کارواخال -دو محصول ارزشمند آکادمی رئال- در یک دهه گذشته جسارت و کیفیتی کمنظیر عرضه کردهاند؛ همان بازهای که کارواخال در توپ طلای ۲۰۲۴ چهارم شد و حکیمی امسال به رتبه ششم رسید. خودِ حکیمی از ابتدا میدانست رقابت با کاپیتان فعلی رئال برای فیکسشدن، تقریباً ناممکن است.
از محلات ختافه تا تیم اول رئال
حکیمی فوتبالش را در ختافه، با تیم محلی «کولونیا اوفیخِوی» آغاز کرد و همچون کارواخال در تمام ردههای پایه رئال میدرخشید. تفاوت اما اینجا بود که او بدون خروج موقت، به تیم اول رسید؛ در حالیکه حضور ستارهای تمامعیار مثل کارواخال، یکی از دلایل اصلی بود که حکیمی را به مسیر تبدیلشدن به یک فولبک طراز اول «خارج از رئال» سوق داد. البته این تنها دلیل نبود.
مشابه مسیر کارواخال
همزمان با فشار تراز مالی باشگاه در میانه رکودِ دوران همهگیری، رئال نیز ناچار به تصمیمهای اقتصادی شد. حکیمی -همچون مسیر کلاسیک کارواخال- «دوره تکمیلی» خود را در آلمان گذراند؛ این بار در بورسیا دورتموند؛ سکویی که درهای «بهشت فوتبالی» را به رویش گشود. تابستان ۲۰۲۰، اینتر با رقم تقریبی ۴۳ میلیون یورو او را خرید و یک سال بعد، پاریسنژرمن این عدد را تا حدود ۶۸ میلیون یورو بالا برد.
حکیمی بعدها گفت: «خروجم از رئال مادرید؟ تصمیم باشگاه بود؛ من نمیخواستم بروم.» روایتی که با نسخه مطرحشده در والدبباس همخوان نیست و همچنان محل بحث است.
چرا بازگشت اتفاق نیفتاد؟
زمزمههای بازگشت بارها شنیده شد، اما «شرایط و اعداد» هیچگاه کنار هم ننشست. رئال تابستان اخیر مسیر دیگری را برگزید و به سراغ ترنت الکساندر-آرنولد رفت؛ بازیکنی که باشگاه به او اعتقاد کامل دارد و گفته میشود دو هفته دیگر برمیگردد. بدینترتیب، پنجره بازگشت حکیمی -دستکم در کوتاهمدت- بسته ماند.
امباپه؛ دوست نزدیک و «منبع داخلی»
حکیمی برای آگاهی از حالوهوای مادرید نیاز به راهنما ندارد؛ با این وجود، حالا دوستی صمیمی در رختکن رئال دارد: کیلیان امباپه. این رفاقت -از تعطیلات مشترک گرفته تا ارتباط روزمره- یک انگیزه عاطفی دیگر برای رویای بازگشت میسازد. با این همه، پاریسنژرمن دست پیش را گرفته و قرارداد مدافع راست خود را تا ۲۰۲۹ تمدید کرده تا هرگونه وسوسه را از بین ببرد.