به گزارش ایلنا، اینتر میامی پس از برد ۴ بر یک مقابل نیو انگلند رولوشن، از سرخیو بوسکتس با مراسمی باشکوه تجلیل کرد. در استادیوم «چیس»، ویدیوی ویژه‌ای روی اسکوربرد پخش شد که در آن چهره‌های بزرگی چون پپ گواردیولا، ژاوی هرناندس و لیونل مسی -سه همراه همیشگی بوسکتس در دوران پرافتخار بارسلونا- پیام‌های احساسی خود را برای او ارسال کرده بودند. این چهار نفر که در میامی به «هسته طلایی» یا *Core Four* مشهورند، شامل بوسکتس، مسی، لوئیس سوارز و جوردی آلبا هستند.

سخنرانی احساسی بوسکتس

بوسکتس، قهرمان جام جهانی ۲۰۱۰ با تیم ملی اسپانیا، در حالیکه خانواده و هم‌تیمی‌هایش در کنارش بودند، سخنرانی کوتاهی کرد و گفت:«واقعاً نمی‌دانم چه بگویم. بخشی از من، بخشی از قلبم، همیشه در اینجا با شما خواهد ماند.»

بازیکنی که بیش از یک دهه در قلب خط میانی بارسلونا نقش مغز متفکر را ایفا می‌کرد، حالا در ۳۷ سالگی با وقار و محبوبیت خداحافظی می‌کند.

خاویر ماسکرانو، سرمربی فعلی میامی و هم‌تیمی سابق بوسکتس در بارسلونا، در این مراسم گفت:«یاد گرفتن بازی از بوسکتس کار آسانی نیست، چون کاری که او انجام می‌دهد تقریباً منحصربه‌فرد است. تقلید از او ممکن نیست. حضورش در این باشگاه یک امتیاز بزرگ برای ما بود.»

بوسکتس پس از پیوستن به اینترمیامی در جولای ۲۰۲۳ و اندکی پس از ورود مسی، به سرعت نقش رهبر و محور تیم را بر عهده گرفت. او در دو فصل حضورش موفق شد همراه با میامی قهرمان لیگز کاپ ۲۰۲۳ و فاتح ساپورترز شیلد ۲۰۲۴ شود.

ستاره اسپانیایی که یکی از بزرگ‌ترین هافبک‌های تاریخ فوتبال شناخته می‌شود، در پایان مراسم گفت: امیدوارم بتوانم دوران بازی‌ام را به بهترین شکل ممکن تمام کنم؛ یعنی با حضور در پلی‌آف و کسب عنوان قهرمانی ام‌ال‌اس. هیچ پایانی بهتر از این نیست.

