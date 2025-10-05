کمک غیرمنتظره بیلسا به بارسلونا
در حالیکه بارسلونا درگیر حواشی مربوط به مصدومیت و دعوتنامههای بازیکنانش است، سرمربی تیم ملی اروگوئه، «مارسلو بیلسا»، با تصمیمی غیرمنتظره به آبیاناریها کمک کرد و رونالد آرائوخو را از فهرست بازیهای ملی کنار گذاشت.
به گزارش ایلنا، در شرایطی که تنش میان باشگاه بارسلونا و فدراسیون فوتبال اسپانیا بر سر وضعیت لامین یامال و مارک برنال بالا گرفته، «مارسلو بیلسا» سرمربی تیم ملی اروگوئه با اقدامی هوشمندانه و احترامآمیز نسبت به شرایط بازیکنانش، نام رونالد آرائوخو را از فهرست جدید تیم ملی کنار گذاشت. این تصمیم در واقع هدیهای به بارسا بود، چراکه آرائوخو قرار بود برای انجام دو بازی دوستانه در قاره آسیا مسیر طولانی و طاقتفرسایی را پشت سر بگذارد.
بیلسا به بازیکنان کلیدی استراحت داد
اروگوئه در فیفادی پیشین، صعود خود به جام جهانی ۲۰۲۶ را قطعی کرد و حالا در این فیفادی، تنها دو دیدار تدارکاتی مقابل جمهوری دومینیکن و ازبکستان در برنامه دارد. هر دو مسابقه در کشور مالزی برگزار میشوند؛ جایی که علاوه بر مسافت طولانی، تغییرات آبوهوایی نیز میتوانست برای بازیکنان اروپایی چالشبرانگیز باشد.
بیلسا در فهرست جدید خود نه تنها آرائوخو، بلکه فده والورده و داروین نونیز را نیز دعوت نکرده و در عوض تصمیم گرفته فرصت را به چند بازیکن جوان بدهد تا بتوانند خود را برای حضور در تیم ملی در سالهای آینده اثبات کنند.
تصمیمی به نفع بارسلونا
این تصمیم بیلسا برای بارسلونا بسیار ارزشمند است، زیرا آرائوخو پس از چند هفته پرفشار، نیاز به استراحت داشت. مدافع اروگوئهای در هفتههای اخیر از ناحیه عضلانی دچار گرفتگی شده بود و در چند بازی آخر نتوانست در سطح همیشگی خود ظاهر شود.
هانسی فلیک نیز در واکنش به همین شرایط، او را در بازی برابر پاریسنژرمن نیمکتنشین کرد تا از فشار فیزیکی کاسته شود.
به این ترتیب، آرائوخو اکنون میتواند دوران ریکاوری خود را در بارسلونا سپری کند و با آمادگی کامل به تمرینات تیم بازگردد؛ موضوعی که اهمیت ویژهای دارد، چراکه پس از پایان وقفه ملی، دیدار حساس الکلاسیکو برابر رئال مادرید در پیش است.