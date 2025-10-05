خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در آستانه طلسم‌شکنی؛

چالش بزرگ استقلال برابر چادرملو

چالش بزرگ استقلال برابر چادرملو
کد خبر : 1695910
لینک کوتاه کپی شد.

استقلالی‌ها در جستجوی اولین گل برابر چادرملو پس از 180 دقیقه ناکامی است.

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال استقلال امروز در حالی در ورزشگاه تختی به مصاف چادرملو اردکان می‌رود که فشار زیادی روی این تیم و کادرفنی آن قرار دارد. پس از شکست تلخ در برابر المحرق بحرین در لیگ قهرمانان آسیا، آبی‌پوشان به خوبی می‌دانند که یک پیروزی در این دیدار می‌تواند روحیه و آرامش را به اردوی آن‌ها بازگرداند.

استقلال که اخیراً در بحران نتایج گرفتار شده، امروز به‌دنبال پیروزی برابر چادرملو است. در صورتی که این بازی با نتیجه‌ای غیر از  برد به پایان برسد، آینده ریکاردو ساپینتو در تیم استقلال در معرض خطر جدی قرار خواهد گرفت.

چادرملو اردکان که فصل گذشته با یک دفاع منسجم و تیمی جوان، در هر دو دیدار رفت و برگشت برابر استقلال هیچ گلی دریافت نکرد، امروز نیز در برابر این تیم به‌دنبال تکرار موفقیت‌های قبلی خواهد بود. هر دو دیدار فصل گذشته با تساوی بدون گل خاتمه یافت و حالا استقلالی‌ها می‌خواهند این طلسم گل‌نزدن را در برابر این تیم بشکنند.

چادرملو که با یک استراتژی دفاعی مستحکم وارد میدان می‌شود، می‌تواند برای استقلال که در هفته‌های اخیر در پیدا کردن موقعیت‌های گل و گلزنی مشکل داشته، چالشی بزرگ باشد. حالا باید دید آبی‌پوشان می‌توانند در برابر این دفاع فشرده موفق عمل کنند یا اینکه بار دیگر در رسیدن به گل ناکام خواهند ماند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی