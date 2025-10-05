چالش بزرگ استقلال برابر چادرملو

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال استقلال امروز در حالی در ورزشگاه تختی به مصاف چادرملو اردکان می‌رود که فشار زیادی روی این تیم و کادرفنی آن قرار دارد. پس از شکست تلخ در برابر المحرق بحرین در لیگ قهرمانان آسیا، آبی‌پوشان به خوبی می‌دانند که یک پیروزی در این دیدار می‌تواند روحیه و آرامش را به اردوی آن‌ها بازگرداند.

استقلال که اخیراً در بحران نتایج گرفتار شده، امروز به‌دنبال پیروزی برابر چادرملو است. در صورتی که این بازی با نتیجه‌ای غیر از برد به پایان برسد، آینده ریکاردو ساپینتو در تیم استقلال در معرض خطر جدی قرار خواهد گرفت.

چادرملو اردکان که فصل گذشته با یک دفاع منسجم و تیمی جوان، در هر دو دیدار رفت و برگشت برابر استقلال هیچ گلی دریافت نکرد، امروز نیز در برابر این تیم به‌دنبال تکرار موفقیت‌های قبلی خواهد بود. هر دو دیدار فصل گذشته با تساوی بدون گل خاتمه یافت و حالا استقلالی‌ها می‌خواهند این طلسم گل‌نزدن را در برابر این تیم بشکنند.

چادرملو که با یک استراتژی دفاعی مستحکم وارد میدان می‌شود، می‌تواند برای استقلال که در هفته‌های اخیر در پیدا کردن موقعیت‌های گل و گلزنی مشکل داشته، چالشی بزرگ باشد. حالا باید دید آبی‌پوشان می‌توانند در برابر این دفاع فشرده موفق عمل کنند یا اینکه بار دیگر در رسیدن به گل ناکام خواهند ماند.

