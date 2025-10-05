به گزارش ایلنا، سرمربی آلمانی بارسلونا پیش از سفر تیمش به سویا و در آستانه دیدار هفته هشتم لالیگا مقابل این تیم، در نشست خبری حاضر شد و درباره شرایط تیم، مصدومیت لامین یامال و همچنین حواشی مربوط به اختلافات اخیر با فدراسیون اسپانیا صحبت کرد.

فلیک در ابتدای صحبت‌هایش گفت:«ما سویا را به‌خوبی می‌شناسیم؛ تیمی پرانرژی و تهاجمی با هوادارانی پرشور. بازی سختی در پیش داریم، اما انگیزه زیادی برای بازگشت به مسیر پیروزی داریم. هدف ما روشن است: کسب هر سه امتیاز.»

سرمربی بارسا با اشاره به مصدومیت دوباره ستاره جوان تیمش گفت:«لامین مقابل پاری‌سن‌ژرمن احساس خوبی داشت، وگرنه اجازه بازی به او نمی‌دادیم. اما بعد از آن مسابقه، ناراحتی در ناحیه شرمگاهی‌اش دوباره بازگشت. امروز حالش بهتر است، ولی هنوز آماده نیست.»

او افزود:«با لامین صحبت کردم و به او گفتم چطور می‌توانیم کمکش کنیم. همه می‌دانند که چه کیفیت فوق‌العاده‌ای دارد، اما وظیفه من این است که زمانی به او بازی بدهم که کاملاً آماده باشد. اگر بازیکنی ۱۰۰ درصد در شرایط مطلوب نباشد، باید روی نقاط قوتش تمرکز کند. لامین با توپ فوق‌العاده است، اما بدون توپ هم باید مؤثر باشد. مدیریت زمان بازی برای او حیاتی است.»

فلیک با لحنی محتاطانه درباره زمان بازگشت یامال توضیح داد:«نمی‌دانیم چه زمانی برمی‌گردد. این مصدومیت عضلانی نیست و پیچیدگی خاصی دارد. شاید دو هفته طول بکشد، شاید سه یا حتی چهار هفته. هنوز مطمئن نیستیم به ال‌کلاسیکو برسد یا نه. باید قدم‌به‌قدم با تیم پزشکی پیش برویم و ببینیم روند بهبودی‌اش چطور پیش می‌رود.»

در پاسخ به سوالی درباره تنش میان بارسلونا و فدراسیون فوتبال اسپانیا بر سر وضعیت یامال، فلیک گفت:«این موضوع مربوط به وقفه قبلی بازی‌های ملی بود. من فقط خواستم از بازیکنم محافظت کنم. شاید لحنم کمی تند بود، اما هدفم حمایت از او بود. حالا دیگر گذشته و باید روی آینده تمرکز کنیم. هیچ حس منفی‌ای ندارم، این اتفاقات در فوتبال طبیعی است.»

او ادامه داد:«من از حرف‌هایی که زدم پشیمان نیستم. فقط می‌خواستم بگویم "کافی است" و از بازیکنانم محافظت کنم. مهم این است که در چنین شرایطی باشگاه و تیم ملی با هم همکاری داشته باشند.»

فلیک با تأکید بر فشار مسابقات گفت:«این بخشی از زندگی یک فوتبالیست حرفه‌ای است. همه بازیکنان دوست دارند برای تیم ملی‌شان بازی کنند. مسئله اصلی مدیریت دقایق بازی است. وقتی بازیکنی برای کشورش اهمیت دارد، بازی می‌کند، اما باید بین باشگاه و تیم ملی تعادل وجود داشته باشد.»

او در ادامه به وضعیت مارک برنال، بازیکن جوان بارسا که به تیم زیر ۲۱ سال اسپانیا دعوت شده، اشاره کرد:«مارک هنوز آماده بازی طولانی نیست. او از مصدومیتی طولانی و بیش از یک ساله برگشته و هنوز به آمادگی کامل نرسیده. باید خیلی مراقب او باشند، چون هنوز از نظر بدنی در سطح قبل از مصدومیتش نیست.»

فلیک تأکید کرد:«همه از شکست مقابل پاری‌سن‌ژرمن ناراحت هستند، اما باید از آن درس بگیریم. بازی با سویا اهمیت زیادی دارد و می‌خواهیم باهوش‌تر و هوشمندانه‌تر بازی کنیم. در فوتبال، مهم‌ترین چیز یاد گرفتن از اشتباهات است.»

او افزود:«پرسینگ مؤثر بخش مهمی از ذهنیت تیم ماست. اگر روی توپ فشار نباشد، خط دفاع نمی‌تواند جلو بازی کند. در چند بازی اخیر بهتر شدیم، اما هنوز جای پیشرفت داریم. باید ادامه بدهیم، این مسیر پایان ندارد.»

انتهای پیام/