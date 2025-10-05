به گزارش ایلنا به نقل ازسایت رسمی فدراسیون فوتبال، مراسم امضای تفاهم‌نامه میان فدراسیون فوتبال و وزارت آموزش و پرورش امروز در تهران برگزار شد. این مراسم با حضور مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، مهدی محمدنبی نایب رئیس فدراسیون، علی تارقلی‌زاده سرپرست کمیته فنی و توسعه، دانیال مرادی رئیس دپارتمان داوری، بهارک کاظم رئیس دپارتمان آموزش، مجتبی سالک رئیس کمیته مسئولیت‌های اجتماعی، محمد جعفری معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش، حمیدرضا صائبی سرپرست فدراسیون ورزش دانش‌آموزی و دیگر مقامات مسئول برگزار شد.

در این مراسم، مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ضمن اشاره به اهمیت این تفاهم‌نامه برای توسعه ورزش کشور گفت: «مشکل ما کمبود نیروی انسانی و ابزار نیست، بلکه نحوه استفاده از این ظرفیت‌هاست. حدود ۳۳ هزار معلم تربیت بدنی داریم و بهره‌مندی از آن‌ها برای ارتقای سطح ورزش در مدارس کشور بسیار حیاتی است.»

تاج به خاطره‌ای از یکی از بهترین پینگ‌پنگ‌بازان دنیا اشاره کرد و افزود: «یکی از بهترین پینگ‌پنگ‌بازان دنیا در زیرزمین خانه یکی از اقوامش تمرین کرده و به موفقیت رسید. حالا تصور کنید که چنین امکاناتی در آموزش و پرورش وجود دارد و باید از آن برای پرورش قهرمانان استفاده کنیم. این امکانات را نمی‌توان تا ۲۰۰ سال دیگر در فدراسیون‌ها فراهم کرد.»

رئیس فدراسیون فوتبال با اشاره به موفقیت‌های کشورهایی مانند کرواسی در ورزش گفت: «کرواسی با جمعیت کمتر از ایران، به‌دلیل ارتباط قوی با سیستم آموزش و پرورش و سرمایه‌گذاری بر روی استعدادها، موفق بوده است.

