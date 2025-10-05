سرگیجه پرسپولیس با خارجیهایی که عالی نیستند
پرسپولیس در 6 هفته ابتدایی سودی از خارجی های خود نبرده است.
به گزارش ایلنا، تیمهای لیگ برتری بخصوص باشگاههای متمول از این جهت دنبال بازیکنان خارجی میروند که سطح فنی تیم خود را بالاتر بیاورند و شرایط فنی بهتری در مجموعه خود ایجاد کنند. این مسأله بیشتر در تیمهایی که قرار است در مسابقات آسیایی شرکت کنند نمود دارد چرا که رقبای آسیایی تعداد زیادی بازیکن بینالمللی دارند که معمولاً همان نفرات در مسابقات مهم کار تیمشان را درآورده و بعضاً باعث قهرمانی یا موفقیتهایشان میشوند.
پرسپولیس این فصل در رقابتهای آسیایی حاضر نبود اما در ازای از دست دادن خارجیهایی مثل گندوز، دورسون و گولسیانی، فعلاً باکیچ و بیفوما را جذب کرده و با حفظ اورونوف دنبال یکی دو بازیکن خارجی دیگر هم در پستهای دفاع چپ و مهاجم است.
با این حال نکته اینجاست که خارجیهای فعلی پرسپولیس هیچ تفاوتی در کیفیت بازی تیم امسال ایجاد نمیکنند و به سرعت در حال تبدیل شدن به بازیکنانی متوسط هستند که حضورشان در زمین احساس نمیشود.
باکیچ در نمایش نخست بازیکن امیدوارکنندهای نشان داد اما بعد از شش بازی هیچ کس به اندازه هفته اول از او تعریف نمیکند. بیفوما هم که ظاهراً بهترین خرید باشگاه به حساب میآمد عملاً تا اینجا کاری از پیش نبرده و در همین بازی آخر به شکل ناامیدکنندهای تعویض شد. اورونوف هم که یک بازی در میان مصدوم است و این یعنی که پرسپولیس هیچ سودی از خارجیهایش نبرده است.