خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مطهری: فوتبال برتر ارائه دادیم، اما توپ‌هایمان گل نشد

مطهری: فوتبال برتر ارائه دادیم، اما توپ‌هایمان گل نشد
کد خبر : 1695693
لینک کوتاه کپی شد.

مربی فولاد پس از تساوی بدون گل مقابل تراکتور از نمایش تیمش دفاع کرد.

به گزارش ایلنا، حمید مطهری، مربی تیم فوتبال فولاد، پس از تساوی بدون گل تیمش مقابل تراکتور در هفته ششم لیگ برتر، درباره شرایط بازی گفت: «فوتبال خیلی خوبی ارائه دادیم و شروع فوق‌العاده‌ای داشتیم. در همان ۱۰ دقیقه ابتدایی می‌توانستیم به گل برسیم اما متأسفانه توپ‌هایمان تبدیل به گل نشد.»

او ادامه داد: «تراکتور تیم بزرگی است و بازیکنان باکیفیتی دارد، اما به نظرم هنوز بیشتر متکی به نفراتش است تا تاکتیک. از نظر فنی و تاکتیکی فولاد عملکرد بسیار خوبی داشت و می‌توانست برنده باشد. به هر دو تیم خسته نباشید می‌گویم.»

مربی فولاد درباره درگیری لفظی بین دراگان اسکوچیچ و حامد لک در پایان مسابقه گفت:«روی نیمکت بودم و آن صحنه را ندیدم؛ تازه متوجه این موضوع شدم.»

او همچنین به وضعیت دروازه‌بان تیمش اشاره کرد: «حامد لک در دقیقه دهم بازی آسیب دید و روی زمین افتاد، بعد از مسابقه هم تحت درمان بود. صحبت درباره اتلاف وقت کمی احساسی است. من شجاع را دوست دارم و برایش احترام قائلم، ولی لک واقعاً مصدوم شد.»

مطهری درباره موقعیت‌های از دست رفته تیمش توضیح داد: «ما فشار زیادی روی دروازه تراکتور آوردیم اما به گل نرسیدیم. بخشی از این موضوع به مسائل ذهنی مربوط می‌شود و بخش دیگر به تلاش و کار بیشتر نیاز دارد.»

او در پایان درباره موقعیت‌های پایانی تراکتور اضافه کرد: «تا دقیقه ۸۰ هیچ فرصتی به حریف ندادیم، اما وقتی برای گل‌زنی هجومی‌تر شدیم، طبیعی است که فضای بیشتری به آن‌ها داده شد. با این حال مدافعان ما در دقایق آخر خوب کار کردند و اجازه ندادند گل بگیرند. در کل در جریان بازی کاملاً مسلط بودیم، غیر از موقعیت پایانی تراکتور.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی