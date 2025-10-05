آخرین فرصت ساپینتو برای بقا
ترکیب احتمالی استقلال مقابل چادرملو اردکان
استقلال در حالی آماده نبرد حساس هفته ششم لیگ برتر برابر چادرملو اردکان میشود که این دیدار میتواند سرنوشت نیمکت آبیها و آینده ریکاردو ساپینتو در فوتبال ایران را رقم بزند.
به گزارش ایلنا، تیم فوتبال استقلال در شرایطی روزهای آمادهسازی برای دیدار برابر چادرملو اردکان را پشت سر میگذارد که نتایج اخیر این تیم هواداران را نگران کرده است. شاگردان ریکاردو ساپینتو در پنج مسابقه لیگ برتر و دو دیدار آسیایی تنها یک پیروزی کسب کردهاند و همین روند پرنوسان جایگاه مربی پرتغالی را بیش از هر زمان دیگری متزلزل کرده است.
گفته میشود مدیریت باشگاه استقلال برای ساپینتو تنها یک فرصت دیگر در نظر گرفته است؛ دیدار برابر چادرملو. پیروزی در این بازی میتواند آرامش نسبی را به اردوی آبیها بازگرداند و ادامه همکاری با ساپینتو را تضمین کند، اما هر نتیجهای غیر از برد، میتواند به پایان زودهنگام حضور مرد پرتغالی در تهران منجر شود.
بر اساس گزارشها، ساپینتو در این دیدار قصد دارد با تمام توان تیمش را روانه میدان کند تا سه امتیاز حیاتی را از اردکان به دست آورد. او در تمرینات اخیر تغییراتی در ترکیب اصلی ایجاد کرده و به نظر میرسد در بازی پیشرو مجدداً به حبیب فرعباسی درون دروازه اعتماد خواهد کرد.
در خط دفاعی، زوج روزبه چشمی و رستم آشورماتوف مأمور مهار حملات حریف خواهند بود و در سمت چپ نیز ابوالفضل جلالی حضور دارد. در سمت راست خط دفاعی اما به احتمال زیاد صالح حردانی جایگزین رامین رضاییان خواهد شد.
ساپینتو در میانه میدان ترکیبی متشکل از دیدیه اندونگ، مهران احمدی و مونیر الحدادی را به کار خواهد گرفت؛ سه بازیکنی که قرار است نقش کلیدی در کنترل جریان بازی و انتقال سریع توپ به فاز هجومی ایفا کنند. در بخش هجومی نیز طبق روال گذشته، یاسر آسانی، علیرضا کوشکی و داکنز نازون گزینههای اصلی برای گلزنی خواهند بود.
ترکیب احتمالی استقلال مقابل چادرملو اردکان:
حبیب فرعباسی، صالح حردانی، رستم آشورماتوف، روزبه چشمی، ابوالفضل جلالی، دیدیه اندونگ، مونیر الحدادی، مهران احمدی، علیرضا کوشکی، یاسر آسانی و داکنز نازون.