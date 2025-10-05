حاشیه پس از سوت: برخورد لفظی اسکوچیچ و لک!

به گزارش ایلنا ،در دیدار خارج از خانه تراکتور مقابل فولاد، پس از پایان بازی و ثبت نتیجه تساوی، لحظاتی پرتنش میان دراگان اسکوچیچ، سرمربی تراکتور، و حامد لک، دروازه‌بان فولاد رخ داد. این ماجرا زمانی آغاز شد که اسکوچیچ با هدف جلوگیری از کارت زرد دوم برای شجاع خلیل‌زاده، مدافع تیمش، او را به سمت رختکن هدایت می‌کرد.

دقایقی بعد، اسکوچیچ به زمین برگشت و در جریان اعتراض به داوری با حامد لک وارد مجادله لفظی شد. گفته می‌شود این درگیری زمانی تشدید شد که سرمربی تراکتور از برخورد مکرر دروازه‌بان تیم مقابل با زمین گلایه داشت.

در طول این لحظات، داور و دستیاران او از محل عبور کردند، اما بحث بین دو طرف همچنان ادامه یافت تا وسلی ننکا، مربی دروازه‌بانان فولاد، با اشاره‌ای خواستار آرامش اسکوچیچ شد و شرایط را کنترل کرد.

سرمربی تراکتور در نشست خبری پس از بازی درباره این اتفاق گفت: «سبک بازی که بارها شاهد سقوط گلرها روی زمین هستیم، برای من قابل قبول نیست و رضایت‌بخش نیست.»

این رخداد نشان داد که حتی پس از پایان مسابقه، اختلاف‌نظرها درباره تصمیمات داوری می‌تواند باعث ایجاد تنش بین مربیان و بازیکنان شود و جو بازی را ملتهب کند.

انتهای پیام/