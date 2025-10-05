خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هفته ششم لیگ برتر

حاشیه پس از سوت: برخورد لفظی اسکوچیچ و لک!

حاشیه پس از سوت: برخورد لفظی اسکوچیچ و لک!
کد خبر : 1695688
لینک کوتاه کپی شد.

پس از تساوی تراکتور برابر فولاد، درگیری لفظی بین سرمربی تراکتور و دروازه‌بان فولاد در دقایق پایانی باعث ایجاد حاشیه شد.

به گزارش ایلنا ،در دیدار خارج از خانه تراکتور مقابل فولاد، پس از پایان بازی و ثبت نتیجه تساوی، لحظاتی پرتنش میان دراگان اسکوچیچ، سرمربی تراکتور، و حامد لک، دروازه‌بان فولاد رخ داد. این ماجرا زمانی آغاز شد که اسکوچیچ با هدف جلوگیری از کارت زرد دوم برای شجاع خلیل‌زاده، مدافع تیمش، او را به سمت رختکن هدایت می‌کرد.

دقایقی بعد، اسکوچیچ به زمین برگشت و در جریان اعتراض به داوری با حامد لک وارد مجادله لفظی شد. گفته می‌شود این درگیری زمانی تشدید شد که سرمربی تراکتور از برخورد مکرر دروازه‌بان تیم مقابل با زمین گلایه داشت.

در طول این لحظات، داور و دستیاران او از محل عبور کردند، اما بحث بین دو طرف همچنان ادامه یافت تا وسلی ننکا، مربی دروازه‌بانان فولاد، با اشاره‌ای خواستار آرامش اسکوچیچ شد و شرایط را کنترل کرد.

سرمربی تراکتور در نشست خبری پس از بازی درباره این اتفاق گفت: «سبک بازی که بارها شاهد سقوط گلرها روی زمین هستیم، برای من قابل قبول نیست و رضایت‌بخش نیست.»

این رخداد نشان داد که حتی پس از پایان مسابقه، اختلاف‌نظرها درباره تصمیمات داوری می‌تواند باعث ایجاد تنش بین مربیان و بازیکنان شود و جو بازی را ملتهب کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی