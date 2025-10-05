به گزارش ایلنا، هفته ششم لیگ برتر فوتبال ایران با دیدار حساس تیم‌های چادرملو یزد و استقلال ادامه خواهد یافت؛ دیداری که یکشنبه‌شب در ورزشگاه تختی تهران برگزار می‌شود. برگزاری مسابقه در این استادیوم از همان ابتدا بحث‌برانگیز بود. هم استقلال و هم پرسپولیس بارها اعلام کرده‌اند که تمایلی به بازی در تختی ندارند زیرا این ورزشگاه به دلیل مشکلات زیرساختی، کیفیت نامطلوب چمن و امکانات ناکافی، شرایط لازم برای برگزاری دیدارهای بزرگ لیگ را ندارد. با این حال، چون در تقویم لیگ تیم چادرملو به عنوان میزبان معرفی شده، چاره‌ای جز برگزاری این بازی در تختی باقی نمانده است.

استقلال و بحران نتایج ضعیف

آبی‌پوشان تهرانی در شرایطی به مصاف تیم یزدی می‌روند که حال و روز خوشی ندارند. استقلال با هدایت ریکاردو ساپینتو، سرمربی پرتغالی، از ۸ مسابقه اخیر خود در رقابت‌های مختلف –اعم از لیگ نخبگان و سوپرجام– تنها یک پیروزی به دست آورده است. این آمار ضعیف‌ترین شروع استقلال در تاریخ باشگاه محسوب می‌شود و طبیعی است که فشار زیادی روی نیمکت این تیم وجود داشته باشد.

ساپینتو اکنون بیش از هر زمان دیگری در معرض انتقاد و حتی شایعه اخراج قرار گرفته است. او به خوبی می‌داند که شکست در دیدار یکشنبه‌شب می‌تواند آخرین فرصت‌هایش را نیز از بین ببرد. استقلال برای عبور از این بحران به شدت نیازمند پیروزی است؛ بردی که بتواند هم جایگاه تیم در جدول را ترمیم کند و هم امیدواری را به اردوی هواداران بازگرداند.

بازتاب شکست مقابل المحرق

آخرین نمایش استقلال در زمین مسابقه چندان امیدوارکننده نبود. این تیم در دیداری بین‌المللی برابر المحرق بحرین علی‌رغم مالکیت بالا بر توپ و میدان، نتوانست موقعیتی جدی خلق کند و در نهایت در کمال ناباوری شکست خورد. این باخت، هم روحیه بازیکنان را تحت‌تأثیر قرار داد و هم فشار روانی روی ساپینتو را دوچندان کرد. حالا آبی‌ها امیدوارند که بازگشت به لیگ برتر فرصتی برای جبران باشد؛ فرصتی که اگر از دست برود، پیامدهای سنگینی در پی خواهد داشت.

ترکیب احتمالی و غیبت بازیکنان خارجی

شنیده‌ها حاکی از آن است که ساپینتو در این بازی قصد دارد تغییراتی در ترکیب تیمش ایجاد کند. برخی بازیکنان خارجی استقلال نظیر نازون و جنپو احتمالاً جایی در ترکیب نخواهند داشت و سرمربی ترجیح می‌دهد به جوانان باشگاه میدان دهد. این تصمیم هم می‌تواند به تیم انگیزه تازه‌ای تزریق کند و هم ریسک بزرگی باشد چراکه بازیکنان جوان در چنین بازی‌های حساسی ممکن است تحت فشار قرار بگیرند.

از سوی دیگر، انتخاب دروازه‌بان استقلال همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. ساپینتو در هفته‌های اخیر بارها ترکیب خط دروازه را تغییر داده و هنوز به یک گزینه ثابت نرسیده است. این موضوع نیز می‌تواند بر ثبات دفاعی تیم اثر بگذارد.

چادرملو؛ تیمی بی‌ادعا اما پرتلاش

در طرف مقابل، تیم چادرملو یزد با وجود تجربه کمتر در سطح اول فوتبال ایران، در چند هفته ابتدایی لیگ نشان داده که تیمی بی‌ادعا اما پرتلاش است. این تیم با اتکا به بازیکنان دونده و انگیزه بالا، به دنبال کسب امتیاز از استقلال خواهد بود. برای چادرملو، بازی مقابل تیم بزرگی چون استقلال یک فرصت ویژه است تا توانایی‌های خود را به نمایش بگذارد. انگیزه بالای بازیکنان یزدی می‌تواند کار را برای شاگردان ساپینتو دشوار کند.

فشار هواداران و چشم‌انداز بازی

نکته مهم دیگر، فشار هواداران استقلال است. طرفداران این تیم به شدت از نتایج اخیر ناراضی هستند و در فضای مجازی انتقادات تندی از کادرفنی مطرح کرده‌اند. اگر استقلال نتواند در بازی امشب طلسم ناکامی‌هایش را بشکند، احتمالاً موجی از اعتراض‌ها به سوی مدیریت و کادرفنی سرازیر خواهد شد. به همین دلیل، بازیکنان استقلال باید با تمرکز بالا وارد زمین شوند و از همان ابتدا به دنبال گلزنی باشند تا بازی را تحت کنترل خود درآورند.

این یک بازی معمولی نیست

دیدار امشب بین چادرملو و استقلال تنها یک مسابقه معمولی در هفته ششم لیگ برتر نیست. این بازی برای استقلال حکم یک ایستگاه سرنوشت‌ساز را دارد؛ مسابقه‌ای که می‌تواند آینده ساپینتو روی نیمکت آبی‌ها را تعیین کند. استقلال باید با ارائه یک فوتبال حساب‌شده و تمرکز بالا برتری را از آن خود کند، در غیر این صورت با بحرانی عمیق‌تر روبه‌رو خواهد شد. در آن سوی میدان، چادرملو چیزی برای از دست دادن ندارد و همین موضوع می‌تواند آنها را خطرناک‌تر از همیشه نشان دهد. حال باید دید کدام تیم در ورزشگاه تختی تهران می‌تواند از زیر فشارها خارج شود و به مسیر موردنظرش برگردد.

