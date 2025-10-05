پرسپولیس و بدترین شروع ده فصل اخیر

خبرگزاری کار ایران
پرسپولیس از ۶ بازی ابتدایی خود تنها ۸ امتیاز کسب کرده و شکست مقابل گل‌گهر، که ۷ باخت متوالی مقابل سرخ‌ها داشت، رکوردهای منفی جدیدی برای این تیم رقم زد.

به گزارش ایلنا، پرسپولیس از 6 بازی ابتدایی خود فقط 8 امتیاز به دست آورده و 10 امتیاز از دست داده است. در عین حال گل‌گهری که 7 باخت متوالی مقابل پرسپولیس داشت از این تیم امتیاز گرفت. گل‌گهر در 5بازی قبلی مقابل پرسپولیس حتی دروازه سرخ‌ها را هم باز نکرده بود که به این مهم نیز دست یافت. غیر از اینها پرسپولیس هاشمیان رکوردهای منفی دیگری را هم خلق کرده که هر هفته قوی‌ترش می‌کند؛ مثلاً همین بدترین شروع ده فصل اخیر.

با این حال باشگاه پرسپولیس دیروز هیچ موضعی در قبال این نتیجه ضعیف و تداوم ناکامی‌های تیم هاشمیان نگرفت و مشخص نیست هیأت مدیره و مدیرعامل تا کی پای سرمربی خود خواهند ماند. با این حال هاشمیان در نشست خبری بعد از بازی دو بار تأکید کرد تا وقتی هست نهایت تلاشش را به‌کار می‌گیرد. این یعنی که خودش کماکان امیدوار است شرایط بهبود یابد و اهل استعفا نیست اما اگر قرار به کنار گذاشتنش حتی در همین هفته ششم باشد هم مشکلی ندارد و با این مسأله کنار می‌آید.

 

