بورنموث جسورانه به صدر لیگ برتر بازگشت

به گزارش ایلنا، فصل طلایی بورنموث در لیگ برتر انگلیس که به پایان رسید، جدایی مهره‌های کلیدی این تیم تصوری را به وجود آورد که دوران اوج این باشگاه با سرمربی جسور اسپانیایی یعنی آندونی ایرائولا به پایان رسیده است. سه مهره کلیدی خط دفاعی یعنی دین هاوسن، ایلیا زابارنی و میلوش کرکژ به رئال مادرید، پاری‌سن‌ژرمن و لیورپول فروخته شدند و برای باشگاه درآمدزایی کردند و دنگو اوتارا یکی از مهره‌های اصلی خط حمله تیم نیز راهی برنتفورد شد. همه تصور می‌کردند که نسخه این فصل بورنموث، هیچ شباهتی به تیم فصل گذشته نخواهد داشت اما ایرائولا و تیمش با نمایش جسورانه در همان هفته نخست مقابل لیورپول در آنفیلد، نشان دادند که فروش بازیکنان، به منزله پایان جاه‌طلبی گیلاس‌ها نیست.

در هفته اول لیگ، بورنموث در حالی که با دو گل از لیورپول عقب بود در نیمه دوم به بازی برگشت و تنها چند دقیقه تا کسب امتیاز ارزشمند از لیورپول در اولین بازی فصل فاصله داشت و گل‌های کیه‌زا و صلاح در لحظات پایانی، مانع از این نتیجه ارزشمند برای بورنموث شدند اما در ادامه فصل، مشخص شد که تیم ایرائولا با چهار پیروزی و دو تساوی نشان داد که رقیبی جدی برای تیم‌های بزرگ لیگ در کسب سهمیه خواهد بود؛ باشگاهی که در سال‌های اخیر با مدیریت اصولی و حضور ریچارد هیوز مدیر ورزشی فعلی لیورپول در کادر مدیریتی خود، هم در داخل زمین و هم در بیرون از زمین نمونه‌ای درست از مدیریت اصولی در فوتبال انگلیس بوده است.

با پیروزی سه بر یک مقابل فولام در اولین بازی هفته هفتم لیگ برتر انگلیس، این تیم به رکورد ۱۴ امتیاز در هفت بازی رسید تا بهترین شروع تاریخ بورنموث در لیگ برتر انگلیس رقم بخورد. ایرائولا با این عملکرد، تبدیل به گزینه هدایت تاتنهام و منچستریونایتد هم شد و مدل بازی تهاجمی و مبتنی بر پرسینگ و حملات طولی او، تبدیل به الگویی در لیگ برتر انگلیس شده است و باید دید در هفته‌های آینده، این تیم می‌تواند جایگاه خود را به عنوان تیمی در کورس سهمیه مسابقات اروپایی حفظ کند یا خیر.

انتهای پیام/