انریکه: ویتینیا یکی از دو هافبک برتر جهان است
لوئیس انریکه، سرمربی پاریسنژرمن، در نشست خبری پیش از دیدار با لیل، با تمجید از ویتینیا، عملکرد تیمش و پیشرفت شاگردانش سخن گفت و از اهمیت حفظ سلامت بازیکنان در برابر دعوتهای تیمهای ملی تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، لوئیس انریکه، سرمربی پاریسنژرمن، در نشست خبری پیش از دیدار با لیل در هفته هفتم لیگ فرانسه، به ستایش از عملکرد تیمش و بویژه ویتینیا پرداخت. او با تمجیدی کمسابقه از هافبک پرتغالی تیمش گفت: «ویتینیا بهترین یا یکی از دو هافبک برتر جهان است. دیدن سطح بالای کنونی او زیباست و هنوز هم جای پیشرفت دارد. او برای من بسیار مهم است و میخواهم به هر بازیکنی کمک کنم تا پیشرفت کند؛ این وظیفه من بهعنوان مربی است.»
انریکه از روند تکاملی شاگردانش ابراز رضایت کرد و افزود: «از رشد بازیکنانم بسیار خوشحالم. وظیفهام این است که همه را بهتر کنم و ویتینیا هم از این قاعده مستثنی نیست.» در ادامه سرمربی پاریسیها به پرسشی درباره دعوت بازیکنان مصدوم به تیمهای ملی واکنش نشان داد. او با اشاره به تجربه شخصیاش در تیم ملی اسپانیا، گفت: «همیشه به سلامت بازیکنانم فکر میکنم و نمیخواهم هیچکس را به خطر بیندازم. نوِس در بازی آخر با تیم گرم کرد اما در نهایت مصدوم شد. با این حال، تصمیمهای مربیان تیم ملی قابل درک است. آنها هم دغدغه خودشان را دارند.»
او در خصوص ذهنیت تیمش پس از بازگشت درخشان برابر بارسلونا در لیگ قهرمانان گفت: «سطح استاندارد تیم ما بالاست. گاهی حریف ممکن است بهتر بازی کند، اما ما ذهنیت لازم برای ماندن در بازی و مبارزه تا لحظه آخر را داریم. این ویژگی کمیاب و ارزشمند است.» او درباره جو ورزشگاهها در فرانسه نیز اظهار داشت: «رفتن به لیل بهخاطر جو ورزشگاهش را دوست دارم. لانس هم همینطور. بازی در این استادیومها واقعاً لذتبخش است.»
انریکه همچنین از پیشرفت تیم در ضربات ایستگاهی ابراز رضایت کرد و گفت: «پیشرفت زیادی داشتهایم، بویژه در لیگ قهرمانان. البته نمیتوانم توضیح بدهم، چون همه متوجه میشوند!»