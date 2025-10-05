رئال مادرید ۳-۱ ویارئال:سه امتیاز شیرین در شب دبل وینسیوس و گلزنی امباپه

به گزارش ایلنا، رئال مادرید که هفته گذشته با شکست سنگین برابر اتلتیکومادرید صدر جدول لالیگا را از دست داده بود، امشب در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو میزبان ویارئال بود و با نمایش درخشان وینیسیوس جونیور که زیر نظر ژابی آلونسو به مشکل خورده بود، به پیروزی رسید و کمی از تلخی شکست هفته گذشته را فراموش کرد.

ترکیب دو تیم:

رئال مادرید:

کورتوا، والورده، میلیتائو، هویسن، کارراس، شوامنی، سبایوس، ماستانتونو، گولر، وینیسیوس، امباپه

ویارئال:

تناس، کاردونا، ویگا، مورینو، مارین، گیه، پارتی، کومسانا، بوچمن، مولیرو، اولوواسی

بازی کمی آرام آغاز شد تا اینکه در دقیقه ۲۲، وینیسیوس با یک حرکت تکنیکی از سمت چپ توپ را روی پای راست خود آورد و سانتری دقیق به سمت شوامنی فرستاد، اما ضربه سر این هافبک از فاصله نزدیک به گل تبدیل نشد.

تنها یک دقیقه بعد، رئال دوباره دروازه میزبان را تهدید کرد. دقیقه ۲۳، امباپه توپ را به گولر رساند اما شوت او توسط ویگا دفع شد و توپ راهی کرنر شد.

ویارئال نیز چند دقیقه بعد روی حرکت مولیرو موقعیتی خطرناک خلق کرد. در دقیقه ۳۹، پاس عمقی فوق‌العاده او به اولواسِی رسید که بین دو مدافع جا گرفت و وارد محوطه شد، اما ضربه او توسط کورتوا دفع شد.

نیمه دوم با حملات رئال آغاز شد و در دقیقه ۴۷ بالاخره تلاش‌ها به ثمر نشست. وینیسیوس توپ را از سمت چپ گرفت، از مورینو عبور کرد و شوتش پس از برخورد به کومسانا وارد دروازه شد.

ویارئال در دقیقه ۶۲ نزدیک بود به گل تساوی برسد. گیه از سمت راست به طرف محوطه رفت و توپ را برای میکوتادزه فرستاد اما یک لمس کوچک کافی نبود و فرصت از دست رفت.

وینیسیوس دوباره درخشید و توانست گل دوم را هم خودش در دقیقه ۶۸ بزند. او پس از برخورد با مارین در محوطه سرنگون شد و داور نقطه پنالتی را نشان داد. خود وینی پشت توپ ایستاد و بازی را ۲-۰ کرد.

در دقیقه ۷۱، وینیسیوس بار دیگر خطرساز شد و توپ را برای بلینگام فرستاد اما شوت این بازیکن توسط تناس مهار شد.

با این حال ویارئال دست از تلاش نکشید و در دقیقه ۷۳ موفق شد فاصله را کم کند. میکوتادزه توپ را از بیرون محوطه دریافت کرد و با شوتی دقیق به گوشه پایین دروازه، اختلاف را کاهش داد.

وینیسیوس که شب خوبی را سپری می‌کرد در دقیقه ۷۷ باعث شد مورینو از زمین اخراج شود. پس از اینکه مورینو برخوردی با ستاره برزیلی داشت، داور کارت زرد دوم را به او داد و این بازیکن را اخراج کرد.

مسابقه برای لحظاتی آرام شد و رئال سعی داشت بازی را مدیریت کند و در همین حین گل سوم از راه رسید. جایی که امباپه روی پاس براهیم دیاز در دقیقه ۸۱ بازی را ۳-۱ کرد.

در نهایت بازی در دقایق پایانی بدون موقعیت خاصی گذشت و رئال مادرید موفق شد با گل‌های وینیسیوس جونیور و کیلیان امباپه ویارئال را شکست دهد. آنها اکنون با ۲۱ امتیاز در صدر هستند و باید ببینند بارسلونای ۱۹ امتیازی در دیدار فردا مقابل سویا چه خواهد کرد.

دقیقه ۴۷: رئال ۱-۰ ویارئال: پس از اینکه روی پاس کیلیان امباپه، توپ در سمت چپ به وینیسیوس جونیور رسید، این بازیکن به خوبی در بین بازیکنان حریف حرکت کرد و پس از ورود به محوطه جریمه ضربه‌اش را زد که با برخورد که کومسانا وارد دروازه شد.

دقیقه ۶۹: رئال ۲-۰ ویارئال: با برخورد وینیسیوس و مارین در محوطه جریمه تیم میهمان، داور نقطه پنالتی را نشان داد. خود وینی پشت توپ ایستاد و با اینکه ضربه‌اش به سمت چپ ضعیف بود اما دروازه‌بان نتوانست توپ را مهار کند و بازی ۲-۰ شد.

دقیقه ۷۳: رئال ۲-۱ ویارئال: پاس گیه در سمت چپ زمین به میکاتادزه در پشت محوطه جریمه رسید و او با یک ضربه دیدنی به گوشه سمت چپ دروازه یکی از گل‌ها را جبران کرد.

دقیقه ۸۱: رئال ۳-۱ ویارئال: پس از یک توپ‌گیری عالی، امباپه در پشت محوطه جریمه صاحب توپ شد. او براهیم دیاز را سمت راست باکس صاحب توپ کرد و دیاز بلافاصله توپ را به خود کیلیان در مقابل دروازه سپرد تا اینکه بازیکن هم موفق به گلزنی شود.

انتهای پیام/