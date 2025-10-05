خبرگزاری کار ایران
مانولوپولیس: در تیم ملی فرصت برای همه استعدادها باز است

مانولوپولیس: در تیم ملی فرصت برای همه استعدادها باز است
کد خبر : 1695674
سرمربی تیم ملی درباره رصد بازیکنان لیگ، اردوهای آماده‌سازی برای انتخابی جام جهانی و چشم‌انداز تیم ملی پس از موفقیت نسل جدید در کاپ آسیا توضیح داد و تأکید کرد فرصت برای همه جوانان بااستعداد فراهم است.

به گزارش ایلنا،  مانولوپولیس، سرمربی تیم ملی، در گفت‌وگویی پس از حضور در آمل برای تماشای بازی حساس هفته اول لیگ، درباره برنامه‌هایش توضیح داد. او گفت:
اگر فرصت داشته باشم حتماً به دیگر شهرها هم خواهم رفت. تماشای بازی‌ها برایم لذت‌بخش است و همزمان می‌توانم بازیکنان تیم ملی و سایر استعدادهای جوان لیگ را زیر نظر بگیرم. در تیم ملی به روی تمامی جوانان بااستعداد باز است.

او درباره قضاوت در مورد مدعیان لیگ اظهار داشت:
این تازه اولین بازی بود و هیچ تیمی هنوز آمادگی کامل ندارد. بازیکنان و تیم‌ها نیاز به زمان بیشتری دارند و خیلی زود است که پیش‌بینی کنم چه تیمی شانس قهرمانی بیشتری دارد.

مانولوپولیس درباره اردوهای تیم ملی برای مسابقات انتخابی جام جهانی گفت:
اولین پنجره مسابقات انتخابی آذرماه برگزار می‌شود و اردوها از اواسط آبان آغاز خواهد شد. بسته به زمان در اختیار، فرصت شرکت برای سایر بازیکنان فراهم می‌شود تا بهترین نفرات را برای مسابقات پیش رو داشته باشیم.

وی در پاسخ به چشم‌انداز تیم ملی پس از موفقیت نسل جدید در کاپ آسیا افزود:
هیچ چیزی قابل پیش‌بینی نیست و نمی‌توان تضمین کرد. هدف اصلی ما این است که با تلاش سخت سطح بازیکنان را بالا ببریم و همیشه آماده بازی برای تیم ملی باشند. با پشتکار و تمرین، شانس حضور در جام جهانی ممکن خواهد بود.

