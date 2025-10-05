پیام گواردیولا به حمایت از مردم غزه

به گزارش ایلنا، پپ گواردیولا، سرمربی نام‌آشنای منچسترسیتی که همواره در بزنگاه‌های حساس تاریخی از جمله همه‌پرسی مردم کاتالونیا برای استقلال این منطقه از اسپانیا نشان داده که پشت مردم مظلوم می‌ایستد، در پیامی ویدیویی که به زبان کاتالان منتشر شد، شرایط مردم غزه را «نسل‌کشی زنده در برابر چشم جهانیان» توصیف کرد و از مردم بارسلونا خواست که در تجمع ساعت ۱۲ ظهر دیروز که قرار بود در میدان ژاردینتس د گراسیا شهر بارسلونا برگزار شود، شرکت کنند تا با حضور خود، دولت‌ها را برای اقدام فوری تحت فشار قرار دهند. این تجمع، یکی از بزرگترین تجمعات مردم اسپانیا برای پایان دادن به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه بود و پیام گواردیولا پیش از این تجمع، نقشی بسیار ویژه در استقبال مردم منطقه کاتالونیا داشت.

گواردیولا در پیام خود گفته بود: «چهارم اکتبر، ساعت ۱۲ در میدان ژاردینتس شهر بارسلونا تجمع کنید. ما در حال تجربه یک نسل‌کشی زنده هستیم؛ جایی که هزاران کودک جان خود را از دست داده‌اند و هزاران نفر دیگر همچنان در معرض خطر مرگ هستند. نوار غزه به‌طور کامل ویران شده و مردم بی‌پناه بدون غذا، آب آشامیدنی و دارو سرگردانند. جامعه مدنی بار دیگر متحد شده است تا جان انسان‌ها را نجات دهد و از دولت‌ها بخواهد که دست به اقدام فوری بزنند.»

در این پیام، گواردیولا افزود که هزاران کودک جان خود را در نوار غزه از دست داده‌اند و ویرانی در این منطقه به حدی است که بحران انسانی در آن فوران کرده است. او تأکید کرد: «صدای جامعه مدنی باید بلند شود و دولت‌ها موظفند دست به اقدام بزنند.»

این حمایت صریح یک چهره بین‌المللی چون گواردیولا از مردم فلسطین، در شرایطی که جهان شاهد سکوت و مماشات بسیاری از قدرت‌های سیاسی است، اهمیت ویژه‌ای دارد. او با استفاده از وجهه و اعتبار خود در فوتبال، نه تنها توجه جهانیان را به موضوع غزه جلب کرد، بلکه نشان داد که در عرصه ورزش نیز جایگاهی برای مبارزه با ظلم و استکبار وجود دارد. گواردیولا پیش از این نیز در دانشگاه آکسفورد از مردم غزه با صحبت‌های خود حمایت کرده بود.

گواردیولا با شجاعت به وظیفه اخلاقی خود عمل کرده و پیامی روشن برای جهانیان فرستاده است: سکوت در مقابل ظلم، خیانت به انسانیت است. در این مسیر، رسانه‌ها و افکار عمومی ایران نیز با احترام به اندیشه دفاع از مظلومان، از این موضع حمایت قاطع می‌کنند و آن را در امتداد همبستگی جهانی با مردم فلسطین می‌بینند.

انتهای پیام/