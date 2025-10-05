به گزارش ایلنا، خداداد عزیزی پس از پایان دیدار فولاد و تراکتور، در میکسدزون ورزشگاه فولاد مقابل خبرنگاران حاضر شد و صحبت‌های صریحی را مطرح کرد. او در پاسخ به شایعات اخیر گفت:

شما از این شایعات خنده‌تان نمی‌گیرد؟ واقعاً نمی‌دانم این حرف‌ها از کجا درمی‌آید. من و یحیی سال‌ها هم‌اتاقی بودیم و فقط یک سوتفاهم کوچک پیش آمد، همین!

او در ادامه درباره برخی ادعاها مبنی بر نقش او در حضور یا عدم حضور تماشاگران در استادیوم اظهار داشت:

مگر آمدن یا نیامدن هواداران به ورزشگاه را من تعیین می‌کنم؟! این حرف‌ها واقعاً خنده‌دار است. کار من چیز دیگری است و ربطی به تصمیم‌های مربوط به تماشاگران ندارد.

انتهای پیام/