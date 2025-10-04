اعتراض تند شجاع خلیلزاده به داوری و VAR پس از تساوی تراکتور
کاپیتان تراکتور پس از دیدار تیمش با فجر، با انتقاد از قضاوت بیژن حیدری و عملکرد داوران VAR گفت داوری ناعادلانه باعث از بین رفتن زحمات تیمش شده و با لحنی صریح از نحوه رفتار داوران گلایه کرد.
به گزارش ایلنا، شجاع خلیلزاده پس از پایان دیدار تراکتور، همراه با مدیر رسانهای تیمش در میکسدزون حاضر شد و بدون نیاز به پرسش خبرنگاران، بهصورت مستقیم انتقاداتش را مطرح کرد. او در ابتدا درباره درگیری با دراگان اسکوچیچ گفت:
هیچ مشکلی بین من و آقای اسکوچیچ نبود. او فقط گفت کارت نگیر و من هم گفتم چشم. بحثمان همین بود. اما متأسفانه در فوتبال ما برخی مشکلات تکراری است. ما آمدهایم فوتبال بازی کنیم، نه جنگ. امروز دو پنالتی صددرصد ما را نگرفتند. فصل قبل هم گفته بودم که باید با همه بجنگیم و این وضعیت هنوز ادامه دارد.
او در ادامه به قضاوت بیژن حیدری اشاره کرد و افزود:
من برای داور احترام قائلم، اما چطور ممکن است تمام صحنههای ۵۰-۵۰ به سود حریف باشد؟ در صحنه آخر هم توپ از زمین بیرون رفته بود، اما داور به سود آنها اعلام کرد. فقط پرسیدم اگر از این صحنه گل میخوردیم، چه کسی پاسخگو بود؟
کاپیتان تراکتور درباره خطاهای پرتعداد خود نیز گفت:
در آسیا چنین صحنههایی اصلاً خطا نیست، اما اینجا کوچکترین برخورد سوت دارد. من برای تیم فجر احترام قائلم و بازی خوبی کردند، اما باید وقتکشی را کنار بگذاریم. فوتبال باید جوانمردانه باشد.
او در بخش دیگری از صحبتهایش لحن داور را عامل عصبانیت خود دانست:
من بهعنوان کاپیتان حق دارم با داور صحبت کنم، اما او به من گفت برو کنار! این درست نیست. داور باید پاسخگو باشد، نه طلبکار. برخی داوران با لحن نامناسب صحبت میکنند و این رفتار بازیکن را تحریک میکند. حتی در بازی قبل، سه امتیاز ما به خاطر اشتباه داوری از بین رفت. چه کسی پاسخگو است؟ موعود بنیادیفر؟
شجاع همچنین از عملکرد سیستم VAR انتقاد کرد و گفت:
وقتی پنج داور در اتاق VAR حضور دارند، چطور ممکن است این همه خطا دیده نشود؟ رفتارشان هم طلبکارانه است. من کاپیتان تیم هستم و باید از حق همتیمیهایم دفاع کنم. متأسفانه طرز برخورد داوران وحشتناک است؛ هم خندهدار، هم عصبیکننده. دروازهبان حریف پنج دقیقه روی زمین بود، اما فقط دو دقیقه وقت اضافه گرفتند! ساعت اشتباه است یا نگاه؟ این رفتارها بازیکن را به مرز انفجار میبرد.