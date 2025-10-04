گلر چادرملو، سد محکمی مقابل استقلال

به گزارش ایلنا ،ادسون ماردن، سنگربان چادرملو اردکان، یکی از ستاره‌های خط دفاعی تیمش در فصل جاری لیگ برتر بوده است. او در ۵ بازی اخیر تیمش موفق به ثبت ۴ کلین‌شیت شده و تنها ۴ گل دریافت کرده است. آماری که نشان می‌دهد میانگین گل خورده این دروازه‌بان در هر بازی کمتر از یک گل است و توانسته با واکنش‌های دقیق خود، تیمش را در موقعیت‌های حساس نجات دهد.

ماردن در این ۵ بازی، با ۴/۷۴ شوت در چهارچوب مواجه شده و توانسته ۱۱ شوت را مهار کند. این عملکرد، او را به یکی از اصلی‌ترین نقاط قوت چادرملو تبدیل کرده و خط حمله حریفان را به چالش کشیده است.

فردا استقلال، شاگردان ریکاردو ساپینتو، در حالی به مصاف چادرملو می‌روند که این بازی می‌تواند آزمونی بزرگ برای خط حمله آنها باشد. تیم ساپینتو تا اینجای فصل نمایش‌های امیدوارکننده‌ای داشته و در صورتی که موفق به شکست دفاع محکم و واکنش‌های درخشان ماردن شوند، می‌توانند با کسب سه امتیاز به صدر جدول صعود کنند.

در سوی دیگر، شاگردان چادرملو با توجه به نمایش‌های گذشته و عملکرد دروازه‌بان‌شان، امیدوارند با دفاع منسجم و کنترل فضاها، مانع گلزنی استقلال شوند و جایگاه خود در جدول را تثبیت کنند. این مسابقه نه تنها می‌تواند سرنوشت صدرنشینی هفته ششم لیگ برتر را رقم بزند، بلکه جدالی است که دو تاکتیک و دو فلسفه متفاوت در فوتبال ایران را به محک خواهد زد.

