خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هفته ششم لیگ برتر

گلر چادرملو، سد محکمی مقابل استقلال

گلر چادرملو، سد محکمی مقابل استقلال
کد خبر : 1695662
لینک کوتاه کپی شد.

ادسون ماردن، دروازه‌بان چادرملو اردکان، تا اینجای فصل نمایش درخشانی داشته و فردا مقابل استقلال، شاگردان ریکاردو ساپینتو باید از سد او عبور کنند.

به گزارش ایلنا ،ادسون ماردن، سنگربان چادرملو اردکان، یکی از ستاره‌های خط دفاعی تیمش در فصل جاری لیگ برتر بوده است. او در ۵ بازی اخیر تیمش موفق به ثبت ۴ کلین‌شیت شده و تنها ۴ گل دریافت کرده است. آماری که نشان می‌دهد میانگین گل خورده این دروازه‌بان در هر بازی کمتر از یک گل است و توانسته با واکنش‌های دقیق خود، تیمش را در موقعیت‌های حساس نجات دهد.

ماردن در این ۵ بازی، با ۴/۷۴ شوت در چهارچوب مواجه شده و توانسته ۱۱ شوت را مهار کند. این عملکرد، او را به یکی از اصلی‌ترین نقاط قوت چادرملو تبدیل کرده و خط حمله حریفان را به چالش کشیده است.

فردا استقلال، شاگردان ریکاردو ساپینتو، در حالی به مصاف چادرملو می‌روند که این بازی می‌تواند آزمونی بزرگ برای خط حمله آنها باشد. تیم ساپینتو تا اینجای فصل نمایش‌های امیدوارکننده‌ای داشته و در صورتی که موفق به شکست دفاع محکم و واکنش‌های درخشان ماردن شوند، می‌توانند با کسب سه امتیاز به صدر جدول صعود کنند.

در سوی دیگر، شاگردان چادرملو با توجه به نمایش‌های گذشته و عملکرد دروازه‌بان‌شان، امیدوارند با دفاع منسجم و کنترل فضاها، مانع گلزنی استقلال شوند و جایگاه خود در جدول را تثبیت کنند. این مسابقه نه تنها می‌تواند سرنوشت صدرنشینی هفته ششم لیگ برتر را رقم بزند، بلکه جدالی است که دو تاکتیک و دو فلسفه متفاوت در فوتبال ایران را به محک خواهد زد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی