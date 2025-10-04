خبرگزاری کار ایران
شوک به تیم ملی: سردار آزمون از فیفادی محروم شد!

شوک به تیم ملی: سردار آزمون از فیفادی محروم شد!
کد خبر : 1695659
سردار آزمون، مهاجم ملی‌پوش ایرانی شباب الاهلی، در جریان تمرینات تیم اماراتی دچار مصدومیتی تازه شد و طبق اعلام منابع نزدیک به باشگاه، دیدارهای دوستانه تیم ملی در فیفادی مهر را از دست می‌دهد.

به گزارش ایلنا، در آستانه اعلام فهرست جدید تیم ملی فوتبال ایران برای دو دیدار تدارکاتی مقابل روسیه و تانزانیا، خبر ناگواری از امارات به دست رسید. سردار آزمون، مهاجم باتجربه تیم ملی و باشگاه شباب الاهلی، در تمرین امروز تیمش دچار آسیب‌دیدگی شد و حضور او در اردوی پیش‌روی تیم ملی منتفی است.

بر اساس گزارش رسانه‌های اماراتی، آزمون که به‌تازگی از مصدومیت قبلی خود رهایی یافته بود و در آستانه بازگشت به ترکیب تیم ملی قرار داشت، در جریان تمرینی دچار برخورد شدیدی شد و از ناحیه مچ پا آسیب دید. شدت مصدومیت به حدی بود که تمرین تیم متوقف و این بازیکن برای انجام بررسی‌های بیشتر راهی بیمارستان شد.

منابع نزدیک به باشگاه شباب الاهلی اعلام کرده‌اند که آزمایش‌های اولیه از ترک‌خوردگی نازک‌نی پای چپ این بازیکن حکایت دارد و طبق نظر کادر پزشکی، او حداقل چند هفته از میادین دور خواهد بود.

در حالیکه قرار بود نام آزمون پس ار دو اردوی غیبت، در فهرست جدید امیر قلعه‌نویی برای دیدارهای تدارکاتی مهرماه قرار بگیرد، این آسیب‌دیدگی تازه بار دیگر او را از همراهی تیم ملی بازمی‌دارد.

گفته می‌شود نتیجه MRI نهایی، مدت دقیق دوری این مهاجم از میادین را مشخص خواهد کرد، اما پیش‌بینی‌ها از غیبت احتمالی یک تا دو ماهه سردار آزمون در ترکیب شباب الاهلی و تیم ملی ایران حکایت دارد.

