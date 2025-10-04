رقابت فشرده مدعیان در پایان هفته ششم

به گزارش ایلنا، هفته ششم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران به روز پایانی خود رسیده و تنها یک مسابقه دیگر باقی مانده است؛ جایی که شاگردان ریکاردو ساپینتو در دیداری حساس باید به مصاف چادرملو اردکان برود. نتیجه این مسابقه می‌تواند جدول را در بالاترین نقطه دچار تغییرات اساسی کند.

در حال حاضر، تراکتور تبریز با ۲ برد، ۳ مساوی و تنها یک شکست از شش بازی، با ۹ امتیاز در صدر جدول ایستاده است. گل‌گهر سیرجان و ملوان بندرانزلی نیز با همین تعداد امتیاز اما تفاضل گل کمتر، در رتبه‌های دوم و سوم جای گرفته‌اند. آلومینیوم اراک هم با سه پیروزی و سه شکست، در رده چهارم جدول حضور دارد تا جمع تیم‌های ۹ امتیازی کامل شود.

در میانه جدول، استقلال خوزستان و پرسپولیس با ۸ امتیاز، نزدیک‌ترین تعقیب‌کنندگان صدرنشینان هستند. شاگردان هاشمیان در پرسپولیس هنوز شکست‌ناپذیرند و با پنج تساوی متوالی، تنها یک امتیاز تا صدر فاصله دارند. در سمت مقابل، استقلال خوزستان با کسب سه پیروزی و دو تساوی عملکرد فراتر از انتظار داشته است.

اما نگاه‌ها اکنون به استقلال تهران دوخته شده است. تیمی که با یک بازی کمتر نسبت به رقبا و ۶ امتیاز از پنج مسابقه، در رده یازدهم جدول قرار دارد. آبی‌پوشان در صورت پیروزی برابر چادرملو اردکان در دیدار فردا، ۹ امتیازی می‌شوند و با توجه به تفاضل گل بهتر می‌توانند به صدر جدول صعود کنند؛ اتفاقی که می‌تواند چهره جدول را به‌کلی دگرگون کند.

در نیمه پایین جدول، فولاد، سپاهان، ذوب‌آهن و مس رفسنجان با امتیازهای نزدیک، وضعیت مشابهی دارند و به دنبال خروج از شرایط پرنوسان ابتدای فصل هستند. در مقابل، شمس آذر قزوین با تنها دو امتیاز از شش مسابقه، در قعر جدول جای گرفته و یکی از ضعیف‌ترین شروع‌های فصل را تجربه کرده است.

هفته ششم لیگ برتر با برگزاری دیدار استقلال و چادرملو اردکان به پایان خواهد رسید و پس از آن، چهره دقیق صدرنشین و وضعیت تیم‌ها در جدول مشخص می‌شود.

جدول کامل لیگ برتر پس از بازی‌های امروز را در تصویر زیر مشاهده کنید:

