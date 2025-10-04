برای فیفادی و بازی با روسیه و تانزانیا با دعوت از ٢۴ ملیپوش؛
اعلام لیست تیم ملی ایران توسط امیر قلعه نویی
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران ٢۴ بازیکن را به اردوی این تیم دعوت کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، اسامی بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی برای اردوی مهرماه و دو دیدار دوستانه برابر روسیه و تانزانیا به این شرح است:
علیرضا بیرانوند، پیام نیازمند، محمدرضا اخباری، محمد خلیفه، علی نعمتی، شجاع خلیل زاده، حسین ابرقویی، امین حزباوی، محمدمهدی زارع، آریا یوسفی، مهدی هاشمنژاد، امیرحسین حسینزاده، سعید عزتاللهی، محمد خدابندهلو، سامان قدوس، محمد قربانی، امید نورافکن، علیرضا جهانبخش، محمد محبی، اللهیار صیادمنش، جواد حسیننژاد، مهدی طارمی، علی علیپور و کسری طاهری.
بر اساس اعلام کادرفنی تیم ملی، این ٢۴ بازیکن بدون احتساب بازیکنان احتمالی دعوت شده از تیمهای چادرملوی اردکان و استقلال به اردوی تیم ملی فراخوانده شدهاند و فردا شب و پس از بازی این دو تیم، فهرست تیم ملی برای دو دیدار دوستانه برابر روسیه و تانزانیا تکمیل خواهد شد.
سید مجید حسینی، محمدحسین کنعانیزادگان، علی قلی زاده، مهدی قائدی و سردار آزمون بدلیل آسیب دیدگی نمیتوانند تیم ملی را در این اردو همراهی کنند.
بازیکنان دعوت شده باید ساعت ١٢ ظهر فردا در هتل المپیک خود را به کادر فنی تیم ملی معرفی کنند. تصاویر و خبر معرفی بازیکنان به کادر فنی، از طریق خروجیهای رسانهای فدراسیون فوتبال در اختیار رسانههای محترم قرار میگیرد.
تیم ایران روزهای ١٨ و ٢٢ مهرماه در دو دیدار دوستانه به مصاف تیمهای ملی روسیه (ولوگراد) و تانزانیا (دوبی) میرود.