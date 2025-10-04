خبرگزاری کار ایران
صدرنشینی گل‌گهر در پایان هفته چهارم

تیم فوتبال زنان گل‌گهر سیرجان با کسب چهارمین پیروزی متوالی خود مقابل ملوان بندرانزلی، در پایان هفته چهارم لیگ برتر فوتبال زنان، به تنهایی در صدر جدول قرار گرفت.

به گزارش ایلنا، رقابت‌های هفته چهارم لیگ برتر فوتبال زنان با انجام پنج دیدار در شهرهای مختلف کشور برگزار شد و در پایان، تیم گل‌گهر سیرجان با ادامه روند درخشان خود، صدر جدول را از آنِ خود کرد.

در دیدار مهم این هفته، شاگردان مریم جهان‌نجاتی در تیم گل‌گهر سیرجان موفق شدند با نتیجه ۲ بر صفر از سد ملوان بندرانزلی بگذرند. گل‌های این مسابقه را شبنم بهشت و تانیا جهانشاهی در نیمه نخست به ثمر رساندند تا گل‌گهری‌ها با ۱۲ امتیاز از ۴ بازی در جایگاه نخست جدول بایستند.

در دیگر دیدارها، خاتون بم با برتری پرگل ۸ بر ۱ مقابل ایساتیس کران فارس، با یک بازی کمتر نسبت به گل‌گهر، در رتبه دوم جدول جای گرفت. تیم‌های ایستا البرز و سپاهان اصفهان نیز با برتری مقابل آوا تهران و یاسام کردستان، در رده‌های بعدی جدول قرار گرفتند.

همچنین دیدار تیم‌های پرسپولیس و پالایش گاز ایلام با تساوی ۱-۱ به پایان رسید تا هر دو تیم امتیاز از دست بدهند و در میانه جدول باقی بمانند.

در انتهای جدول، سه تیم آوا تهران، ایساتیس کران فارس و یاسام کردستان با یک امتیاز، همچنان در جستجوی اولین برد فصل خود هستند.

نتایج هفته چهارم لیگ برتر فوتبال زنان:

آوا تهران ۰ - ۲ ایستا البرز

زنان سپاهان ۲ - ۰ یاسام کردستان

زنان پرسپولیس ۱ - ۱ پالایش گاز ایلام

خاتون بم ۸ - ۱ ایساتیس کران فارس

زنان ملوان ۰ - ۲ زنان گل‌گهر سیرجان

جدول رده‌بندی لیگ برتر فوتبال زنان پس از پایان هفته چهارم:صدرنشینی گل‌گهر در پایان هفته چهارم

