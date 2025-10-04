خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تراکتور هم به سرونوشت پرسپولیس دچار شده است/ توقف تی تی ها در اهواز

تراکتور هم به سرونوشت پرسپولیس دچار شده است/ توقف تی تی ها در اهواز
کد خبر : 1695649
لینک کوتاه کپی شد.

دیدار فولاد خوزستان - تراکتور هم به مانند خیلی از دیدارهای فصل جاری لیگ برتر مساوی تمام شد، بدون رد و بدل شدن گلی.

به گزارش ایلنا، در یکی از دیدارهای هفته ششم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور تیم‌های فولاد خوزستان و تراکتور تبریز از ساعت 20:15 امروز (شنبه) در ورزشگاه شهدای فولاد اهواز مقابل هم صف‌آرایی کردند و مثل خیلی از دیدارهای این هفته و فصل جاری لیگ،‌ تقابل آنها مساوی و بدون گل تمام شد.

تراکتور که می‌توانست از توقف دیگر تیم‌های مدعی برای ارتقای جایگاه خود در جدول استفاده کند، راه به جایی نبرد و به تساوی در خانه فولاد رضایت داد. این تیم در ثانیه‌های پایانی بازی می‌توانست به گل برسد که علی نعمتی ضربه نادری را از خط دروازه بیرون کشید.

با تساوی در این بازی تراکتور 9 امتیازی شد و با تفاضل گل 3+ و بالاتر از گل‌گهر، ملوان و آلومینیوم که همین تعداد امتیاز دارند، در صدر جدول ایستاد. فولاد خوزستان هم شش امتیازی شد و در رده سیزدهم جدول قرار گرفت.

قضاوت بازی فولاد خوزستان - تراکتور برعهده بیژن حیدری بود. او در این مسابقه به ابوالفضل رزاق‌پور از فولاد و شجاع خلیل‌زاده، ایگور پوستونسکی و رجی لوشکیا از تراکتور کارت زرد نشان داد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی