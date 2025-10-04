تراکتور هم به سرونوشت پرسپولیس دچار شده است/ توقف تی تی ها در اهواز

به گزارش ایلنا، در یکی از دیدارهای هفته ششم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور تیم‌های فولاد خوزستان و تراکتور تبریز از ساعت 20:15 امروز (شنبه) در ورزشگاه شهدای فولاد اهواز مقابل هم صف‌آرایی کردند و مثل خیلی از دیدارهای این هفته و فصل جاری لیگ،‌ تقابل آنها مساوی و بدون گل تمام شد.

تراکتور که می‌توانست از توقف دیگر تیم‌های مدعی برای ارتقای جایگاه خود در جدول استفاده کند، راه به جایی نبرد و به تساوی در خانه فولاد رضایت داد. این تیم در ثانیه‌های پایانی بازی می‌توانست به گل برسد که علی نعمتی ضربه نادری را از خط دروازه بیرون کشید.

با تساوی در این بازی تراکتور 9 امتیازی شد و با تفاضل گل 3+ و بالاتر از گل‌گهر، ملوان و آلومینیوم که همین تعداد امتیاز دارند، در صدر جدول ایستاد. فولاد خوزستان هم شش امتیازی شد و در رده سیزدهم جدول قرار گرفت.

قضاوت بازی فولاد خوزستان - تراکتور برعهده بیژن حیدری بود. او در این مسابقه به ابوالفضل رزاق‌پور از فولاد و شجاع خلیل‌زاده، ایگور پوستونسکی و رجی لوشکیا از تراکتور کارت زرد نشان داد.

انتهای پیام/