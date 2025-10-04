به گزارش ایلنا، احسان حاج‌صفی، کاپیتان تیم سپاهان، پس از دیدار تیمش مقابل ذوب‌آهن، از روند بلیت‌فروشی این بازی که با تصمیم فدراسیون فوتبال به شکل متفاوتی انجام شد، انتقاد کرد و همچنین به صحبت‌های گزارشگر شبکه اصفهان واکنش نشان داد.

حاج‌صفی در ابتدا گفت: با تمام احترامی که برای حدادی‌فر و ذوب‌آهن قائلم، آنها فقط آمده بودند که نبازند. ما در طول بازی کاملاً مسلط بودیم، موقعیت‌های زیادی داشتیم و نود دقیقه حمله کردیم، اما ازدحام در محوطه جریمه باعث شد نتوانیم گل بزنیم. سه امتیاز مهمی را از دست دادیم و روی ضربات آخر دقت کافی نداشتیم.

او سپس به تصمیم فدراسیون درباره بلیت‌فروشی اعتراض کرد و افزود: یک گلایه جدی از فدراسیون دارم. چرا هر بار که می‌خواهند چیزی را امتحان کنند، باید در نقش جهان انجام شود؟ مگر تمام ورزشگاه‌های کشور شرایط کامل دارند که فقط اینجا باید محل آزمایش باشد؟ بازی با تراکتور هم همین اتفاق افتاد و هواداران‌مان پشت در ماندند. حالا هم از شب قبل بلیت‌فروشی کردند و باعث شدند خیلی از هواداران نتوانند به ورزشگاه بیایند. اگر استادیوم بهتری دارند، بروند آنجا تست‌هایشان را انجام دهند، نقش جهان را بگذارند برای آخر!

کاپیتان سپاهان در ادامه به صحبت‌های گزارشگر شبکه اصفهان نیز واکنش نشان داد و گفت: در بازی با تراکتور گفته بود که بازیکنان کم‌کاری کرده‌اند. با احترام به او، در جایگاهی نیست که چنین حرفی بزند. باشگاه سپاهان اهل این مسائل نیست و بازیکنانی که در این تیم بازی می‌کنند، چنین اتهام‌هایی بهشان نمی‌چسبد. بعید می‌دانم او اصفهانی باشد. از او می‌خواهم این آخرین بار باشد که چنین صحبت‌هایی می‌کند و از باشگاه هم می‌خواهم این موضوع را پیگیری کند.

